"Nous sommes des stabilisateurs" affirme le président de l'Union des maires de Dordogne

Bernard Vauriac, président de l'Unions des Maires de la Dordogne et maire de Saint-Jory-de-Chalais.

Emmanuel Macron doit prononcer un discours à 16 heures ce mardi 19 novembre pendant le Congrès annuel des maires à Paris. Un discours à suivre en direct sur Francebleu.fr. La prise de parole du président sera également entendue depuis la Porte de Versailles par plusieurs maires périgourdins qui ont fait le déplacement dont Bernard Vauriac.

Interview de Bernard Vauriac, président de l'Union des maires de Dordogne, sur France Bleu Périgord Copier

Le maire de Saint-Jory-de-Chalais et président de l'Union des maires de Dordogne est revenu sur la déclaration d'Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat a salué à l'Elysée ce lundi 18 novembre, le rôle des maires dans la gestion de la crise des gilets jaunes. "Il a mis du temps", estime Bernard Vauriac, "mais il a reconnu la réalité. On a joué le jeu de la République et c'est bien pour tout le monde".

Il a compris le rôle irremplaçable des soutiers de la République que sont les maires

Bernard Vauriac attend du gouvernement "la troisième phase de décentralisation" mais ils se contenteront déjà d'un peu plus "de liberté, de démocratie et de réalité financière". Le président de l'Union des maires de Dordogne dénonce la complexité des normes et des arrêtés pour les maires.

Bernard Vauriac se représente à Saint-Jory-de-Chalais en mars 2020 aux élections municipales.