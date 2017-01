Nous sommes en train d'enrichir les tâches des agents de la Nouvelle-Aquitaine, affirme Alain Rousset

Le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine était l'invité de France Bleu Limousin ce mercredi matin, alors que l'intersyndicale appelle les agents à boycotter ses vœux dans l'après-midi, comme lundi à Poitiers. Alain Rousset se veut rassurant : la fusion prend du temps.

Les personnels du conseil régional boudent les vœux de leur président cette semaine pour lui faire sentir leur malaise, face à des missions qui sont encore mal redéfinies, un an après la fusion du Limousin, de l'Aquitaine et de Poitou-Charentes. L'intersyndicale a marqué le coup à Poitiers lundi et prévu de le faire à nouveau ce mercredi après-midi, à Limoges. Alain Rousset, invité de France Bleu Limousin à 8h20, a tenté de les rassurer et dressé le bilan de la première année d'existence de cette grande région.

"Je comprends leur malaise et leur inquiétude", répond Alain Rousset, concernant les agents de la Région, "il faut bien se rendre compte que ce que nous faisons est totalement inédit, en plus sur des sites distants de plus de 250 km. Mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il n'y a aucun risque pour aucun des agents. Nous sommes en train d'enrichir les tâches de chacun"

Pourquoi ça prend du temps Partager le son sur : Copier

Concernant le bilan après un an et les économies promises avec la réforme territoriale, là aussi Alain Rousset veut miser sur le temps long. "Si j'étais un homme brutal, j'aurais fait des économies sur le personnel. Elles se feront dans la durée. Il est évident que mon souci, c'est de mettre le plus d'argent possible non pas sur le fonctionnement interne (il en faut, bien sûr), mais sur l'investissement. Nous sommes en train de mettre en place des systèmes de visio-conférence, pour éviter des déplacements. Les économies se feront petit à petit."

La machine est en marche Partager le son sur : Copier

Alain Rousset note toutefois que la fusion avance vite. "On a déjà supprimé 150 dispositifs, de telle sorte que nous avons à peu près 450, c'est beaucoup".