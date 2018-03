Le Mans, France

La France Insoumise propose à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent de donner leur avis sur l'avenir du nucléaire. 24 urnes sont installées au Mans mais aussi à Sablé, Coulaines, La Flèche avec des bulletins de vote. Vous avez jusqu'à dimanche pour vous exprimer. "Nous commémorons les sept ans de la catastrophe de Fukushima. Le nucléaire est très dangereux, coûte cher et c'est un obstacle au développement des énergies renouvelables" explique Matthias Tavel, l'un des représentants de La France Insoumise en Sarthe qui revendique 200 adhérents dans notre département." Nous, on dit que si on veut être à la hauteur de l'enjeu du XXIe siècle, il faut faire 100% d'énergies renouvelables et pour cela il faut sortir du nucléaire. On demande un référendum. M. Macron a pris la décision de continuer le nucléaire. Il va vendre des E.P.R. en Inde. Il veut faire le site d'enfouissement des déchets à Bures de manière très brutale. La décision de continuer [le nucléaire], elle est prise et elle est prise sans démocratie, sans débat"

"Jean Luc Mélenchon est l'homme médiatique à abattre"

Comme son mentor Jean Luc Mélenchon, Matthias Tavel estime que le "parti médiatique" fait du Mélenchon bashing mais aussi du cheminot bashing. "Ce n'est même pas le gouvernement qui s'attaque aux cheminots, ce sont des éditorialistes, des journalistes". Matthias Tavel pense comme l'écrit Jean Luc Mélenchon que "la haine des médias et de ceux qui les animent est juste et saine" après l'enquête menée par la cellule d'investigation de Radio France sur les comptes de campagne du candidat de La France Insoumise à la dernière élection présidentielle. "Il faut créer un conseil de déontologie du journalisme dans lequel les citoyens et d'autres journalistes pourraient débattre et mettre en cause professionnellement l'action de tel ou tel journaliste" affirme Matthias Tavel. "Les médias mènent une guerre contre la résistance sociale au modèle néo-libéral qu'ils défendent".