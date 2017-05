Nouveau gouvernement : des réactions politique en Isère

A droite il y a ceux qui se réjouissent de l'entrée au gouvernement de parlementaires Les Républicains et ceux qui la regrette. Chez les écologistes c'est l'entrée au gouvernement de Nicolas Hulot qui interroge.

A droite l'entrée de Bruno Le Maire et de Gérald Darmanin au gouvernement ne peuvent pas être considéré comme étant surprenantes puisque leurs noms circulaient depuis quelques jours. Pour Vincent Chriqui, maire de Bourgoin-Jallieu et qui reste dans la ligne choisie par Les Républicains "les ministres qui rentrent au gouvernement d'Emmanuel Macron le fond pour mettre en oeuvre un projet qui n'est pas, s'agissant de Bruno Le Maire et de Gérald Darmanin, celui pour lequel ils se sont battus jusqu'ici". "Pour vous donner un exemple, poursuit le maire de Bourgoin-Jallieu, M. Darmanin est ministre des comptes publics, c'est lui qui aura à mettre en oeuvre la hausse de la CSG. J'y suis toujours opposé même si c'est Gérald Darmanin qui la mets en oeuvre... Comme il l'était lui-même jusqu'à il y a quelques jours". Pour celui qui a été directeur de campagne de François Fillon, le seul but d'Emmanuel Macron reste de "déstabiliser la droite de gouvernement dans cette périodes de législatives". Il faut donc considérer ces entrées au gouvernement comme des choix personnels et rester concentré sur le projet de la droite et du centre.

Vincent Chriqui, maire Les Républicains de Bourgoin-Jallieu -

Bruno Le Maire? Je m'en réjouis - Mathieu Chamussy (élu LR Grenoble)

Mathieu Chamussy © Maxppp -

Mais à droite d'autres sont plus indulgents avec les deux nouveaux ministres. Mathieu Chamussy, chef de file de la droite au conseil municipal de Grenoble, qui avait soutenu la candidature de Bruno Le Maire lors de la primaire, juge que "c'est une bonne nouvelle pour l'économie". " Vous avez vu qu'il tient, avec Gérald Darmanin, les rênes de Bercy et au fond la relance de l'activité économique, la baisse des charges, la lutte contre les déficits, la réforme du code du travail, sont les conditions de la baisse du chômage et c'est ce qu'attendent les français". Le trouble que cela peut semer dans son camp? "Nous assistons à la naissance, sur le plan politique, d'un monde nouveau". " Ça dérange quelques vieilles habitudes et notamment le ronron de la vieille politique mais on garde nos convictions [...] et il y a une certitude c'est que ceux qui n'essaient pas sont sûr d'échouer". Ce n'est pas parce que Bruno Le Maire est dans le même gouvernement que Nicolas Hulot que l'élu grenoblois va pour autant passer de l'opposition à la majorité au conseil municipal.

Nicolas Hulot? Un choix courageux - Eric Piolle (maire écologiste de Grenoble)

Eric Piolle, le maire de Grenoble © Radio France -

Eric Piolle, le maire écologiste de Grenoble - qui avait lui appelé lors de la présidentielles les forces de gauche et écologiste à se rassembler derrière l'ancien animateur télé - reste confiant dans la capacité de Nicolas Hulot à agir au sein de se gouvernement mais sans montrer un enthousiasme débordant. "Le choix de Nicolas Hulot [...] est un choix courageux". " On voit que Macron continu à dynamiter le paysage politique et Nicolas Hulot pourra compter sur notre soutien pour peser dans ces rapports de force qui, vu l'éventail idéologique des gens qui composent ce gouvernement, ne tarderont pas à arriver".