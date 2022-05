Nouveau gouvernement : l'historien Pap Ndiaye est nommé ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse

À la surprise générale, Pap Ndiaye a été nommé ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse du gouvernement d'Élisabeth Borne. Il remplace Jean-Michel Blanquer. Pap Ndiaye, nouveau ministre de l'Education et de la Jeunesse, est un spécialiste de l'histoire sociale des Etats-Unis et des minorités, universitaire respecté et adepte du consensus, une personnalité qui apparaît en rupture avec celle son prédécesseur.

Une nomination surprise

Cet historien, né dans les Hauts-de-Seine il y a 56 ans, est le fils d'un père sénégalais et d'une mère française. Il est le frère de la romancière Marie Ndiaye qui a remporté le prix Fémina en 2001 et le prix Goncourt en 2009 pour "Trois Femmes puissantes".

Chercheur, spécialiste de l'histoire sociale des Etats-Unis et des minorités, Pap Ndiaye a enseigné à Paris à Sciences Po avant de devenir, en 2021, directeur général du Palais de la Porte Dorée et de diriger le musée de l'Histoire de l'immigration.

Un universitaire mobilisé contre le racisme

Il est très sensibilisé à la question de la diversité et de la discrimination. Il a écrit des ouvrages sur le sujet et il a créé des associations dont le Cran (Conseil représentatif des associations noires en France). En 2008, il reçoit le prix Jean-Michel Gaillard pour son livre "La Condition noire : essai sur une minorité française".

Pas de mandat politique

En 2012, Pap Ndiaye avait pris publiquement position pour le socialiste François Hollande. Il avait même appelé à voter pour ce candidat.