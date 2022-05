Nouveau gouvernement : quatre ministres nordistes sont reconduits

Le nouveau gouvernement a été dévoilé ce vendredi après-midi depuis le perron de l'Elysée. Gérald Darmanin, Brigitte Bourguignon, Eric Dupont-Moretti et Agnès Pannier Runacher ont été reconduits ce vendredi au gouvernement. Ce n'est pas le cas de Laurent Pietrazewski.

Gérald Darmanin, Brigitte Bourguignon, Eric Dupont-Moretti et Agnès Pannier-Runacher sont reconduits dans le gouvernement Borne

Quatre jours après la nomination de la Première ministre Elisabeth Borne, le nouveau gouvernement a été dévoilé ce vendredi après-midi depuis le perron de l'Elysée. Il compte désormais quatre ministres nordistes. Gérald Darmanin, Brigitte Bourguignon, Eric Dupont-Moretti et Agnès Pannier-Runacher restent au gouvernement.

.

Gérald Darmanin conserve son porte-feuille de ministère de l'Intérieur. "C’est un honneur de pouvoir continuer à servir les femmes et les hommes exceptionnels du ministère de l’Intérieur. Je suis fier d’être à leurs côtés pour assurer la protection des Français", a-t-il réagi sur son compte Twitter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Agé de 39 ans, l'ancien ministre des Comptes publics prolonge son bail au gouvernement, au moins jusqu'aux élections législatives, où il se présente dans la 10e circonscription du Nord.

Entré au gouvernement en 2017 après l'élection d'Emmanuel Macron, Gérald Darmanin a passé trois ans à Bercy, où il fait notamment voter le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Il a débarqué en juillet 2020 dans une "maison police" en crise contre son prédécesseur Christophe Castaner, poussé au départ.

.

Eric Dupont-Moretti reste ministre de la Justice. C'est une surprise. On le disait sur le départ puisqu'il est actuellement mis en examen pour prises illégales d'intérêt. Eric Dupont-Moretti est soupçonné d'avoir profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats avec lesquels il avait eu des différends dans deux dossiers quand il était avocat.

"Je remercie le Président de la République et la Première ministre qui me renouvellent ce jour leur confiance. Je mesure l’honneur qui est le mien de pouvoir continuer d’œuvrer pour la Justice de notre pays", écrit l'ancien avocat lillois sur son compte Twitter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

.

Brigitte Bourguignon récupère le ministère de la Santé et de la Prévention. L'ancienne ministre de l'Autonomie succède donc à Olivier Véran à ce poste très exposé depuis deux ans à cause de la pandémie de Covid-19, et alors que l'été s'annonce très chaud dans les hopitaux publics confrontés à un manque crucial d'effectifs.

Agée de 63 ans, Brigitte Bourguignon est aussi candidate aux législatives dans le Pas-de-Calais. Cette ancienne socialiste a rejoint En Marche lors de la campagne présidentielle de 2017.

.

De son côté, Agnès Pannier-Runacher change aussi de ministère. Après l'Industrie, elle est désormais chargée de la Transition énergétique au sein du gouvernement d'Elisabeth Borne. Agnès Pannier-Runacher qui vit à Lens a renoncé au début du mois à se présenter aux élections législatives. Mais elle a annoncé sur Twitter qu'elle continuerait de s'investir dans le Pas-de-Calais.

Un ministre nordiste manque à l'appel. Laurent Pietrazewski, secrétaire d'Etat chargé des Retraites, ne fait pas partie de ce nouveau gouvernement.