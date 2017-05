Nouveau gouvernement : satisfaction du maire de Tours, et déception des élus socialistes

Sitôt l'annonce du premier gouvernement d'Emmanuel Macron, les premières réactions politiques en Touraine sont tombées. Serge Babary est satisfait d'y retrouver Bruno Le Maire qu'il a soutenu à la primaire de droite. la gauche y voit un gouvernement libéral.

11 hommes et 11 femmes. La liste du nouveau gouvernement a été dévoilé ce mercredi après-midi. Parmi les réactions politiques en Indre-et-Loire, Serge Babary salue la présence à l'Economie de Bruno Le Maire. Le maire de Tours estime que "les propositions économiques d'Emmanuel Macron sont quasiment les mêmes que celles qui étaient dans le programme de Bruno Le Maire pendant la campagne des primaires à droite". "Ils sont forcément en phase" poursuit Serge Babary qui assure que Bruno Le Maire "ne pouvait pas de défiler face à l'urgence de redressement de la France".

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, avec Edouard Philippe à Matignon, la double présence des Républicains (exclus du parti selon Bernard Accoyer) à des postes clés inquiètent à gauche, notamment le député socialiste du chinonais, candidat à sa succession, Laurent Baumel.

Avis aux gens de gauche: #LeMaire à l'économie, #Darmanin au budget, le voile se lève! La politique économique de #Macron sera bien libérale — Laurent Baumel (@laurentbaumel) May 17, 2017

Le secrétaire départemental du Parti Socialiste explique que ce gouvernement est "loin de correspondre aux annonces d'Emmanuel Macron de jeunesse et de renouvellement, notamment parce que les ministère important sont tenus par des vieux routiers de la politique". Pour Francis Gérard, c'est "un gouvernement centriste avec quand même une coloration conservatrice et libérale qui sont données par le Premier ministre et le ministre de l'Economie qui vont infliger une certaine souffrance sociale aux couches populaires".

Autre présence commentée, celle de Nicolas Hulot comme Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire. La députée européenne tourangelle, Angélique Delahaye a quasiment immédiatement réagi sur twitter.

Nw gouv @EmmanuelMacron ruralité n'est pas agriculture face @NicolasHullot les agri peuvent être inquiets avec #MinAgri — Angélique Delahaye (@Delahaye_Europe) May 17, 2017

Le Front National estime lui que "les ministères régaliens sont confiés aux vieux copains du système".