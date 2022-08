Rodrigue Furcy est depuis ce mardi 23 août le nouveau préfet des Pyrénées-Orientales. Pour sa prise de fonction il a donné les trois axes forts de son action dans le département : sécurité, emploi, climat. Avec deux dossiers chauds pour commencer : le renfort de 80 CRS à Perpignan et la sècheresse.

Nouveau préfet des P-O : "les 80 policiers en renfort à Perpignan ne sont pas du 'one shot' "

Le nouveau préfet des Pyrénées-Orientales a pris ses fonctions ce mardi. Rodrigue Furcy a 41 ans. Il arrive des Hautes-Pyrénées où il a été préfet pendant deux ans. Auparavant, cet énarque né à Tourcoing, a été chef de cabinet adjoint du Président de la République.

Avant de rencontrer les grands élus et les acteurs du département, Rodrigue Furcy a livré les priorités qu'il entend porter dans son action pour les Pyrénées-Orientales.

Les 80 CRS début septembre à Perpignan

Les renforts annoncés dimanche dernier par le ministre de l'intérieur arriveront début septembre. Le préfet assure qu'il faut encore travailler à leur affectation précise mais une chose est sûre : "ces renforts arrivent dans une stratégie structurée et de long terme, selon Rodrigue Furcy. Il y aura bien sûr de la visibilité avec les actions sur les points de deal, mais nous allons aussi travailler avec les gendarmes, les collectivités, les bailleurs sociaux pour _éviter que d'autres points de vente de drogue ne s'ouvrent ailleurs_. Cela passe par un réaménagement de l'espace urbain, l'installation de caméras, une coordination entre police et gendarmerie mais aussi s'assurer qu'il y aura un suivi judiciaire après les interpellations."

Il faut qu'il y ait un suivi judiciaire en aval. Rodrigue Furcy

à lire aussi Satisfaction à Perpignan après l'annonce de l'arrivée de 80 policiers supplémentaires

Le préfet précisera dans les prochains jours les modalités de déploiement de ces 80 policiers à Perpignan qui ont vocation à rester sur la durée pour effectuer un travail de fond : "ce n'est pas du one shot*!"

Pas de nouvelles interdictions contre la sècheresse

Un comité sècheresse se réunit à nouveau ce mercredi en préfecture. Rodrigue Furcy a tenu à rassurer : "il n'y aura pas de grandes annonces ou de nouvelles restrictions de l'usage de l'eau. Les pluies de ces derniers jours en montagne ont soulagé certains secteurs". Le représentant de l'Etat a joué l'apaisement après les tensions du coeur de l'été au sein du monde agricole.

Je salue la démarche volontaire de beaucoup d'usagers de l'eau, et notamment les agriculteurs, qui sont volontairement allés au-delà des restrictions pour préserver la ressource.

Rodrigue Furcy prône une gestion "collective et concertée" de l'eau dans le département, avec une réflexion sur le long terme.

Enfin, le nouveau préfet a martelé son souhait de travailler sur le chômage et la pauvreté qui minent le département. Il promet des actions pour aider les entreprises à recruter dans un département qui compte 11,7% de chômeurs.

* one shot : une seule fois et plus rien.