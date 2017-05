Nouveau premier ministre : les réactions des politiques de l’Yonne

Le nouveau premier ministre s'appelle donc Edouard Philippe. Le député-maire Les Républicains du Havre, âgé de 46 ans, proche d’Alain Juppé, a été nommé ce lundi. Réactions dans l’Yonne.

ll y a d’abord ceux qui sourient. A gauche, essentiellement. Le maire PS d'Auxerre, Guy Ferez, se réjouit de cette nomination. "C'est la preuve que chez Emmanuel Macron, les actes suivent les paroles. Il avait promis une refondation de la vie politique au-delà des appareils et des partis. C'est le premier acte" dit-il.

Le big bang politique voulu par Michel Rocard en 1990 est arrivé (Guy Ferez)

"Edouard Philippe, quand il était jeune, était rocardien ", note le maire d’Auxerre. "Et en 1990, lorsqu’il était premier ministre, Michel Rocard avait prononcé un discours en appelant à un « big bang » de la vie politique française. Eh bien un peu plus de 25 ans après, ce « big bang est arrivé."

Et Guy Ferez de conclure : "J’ai toujours dit, depuis quelques années, que les partis politiques parlaient une langue morte. A droite comme à gauche. Nous avons un président qui parlent une langue vivante et qui regroupe autour de lui toutes celles et tous ceux qui veulent parler une langue vivante."

Félicitations à @EPhilippe_LH pour sa nomination à #Matignon. Le rassemblement des progressistes est en cours! #laRepubliqueEnMarche — Jean-Yves CAULLET (@JYCaullet_2017) May 15, 2017

Même satisfaction pour Jean-Yves Caullet, le député maire PS d’Avallon. Celui qui brigue un nouveau mandat sous l’étiquette « La République en Marche » assure que "la recomposition politique est en marche".

Cet enthousiasme n’est pas partagé par Nicolas Soret, conseiller général du canton de Joigny, premier secrétaire du PS par intérim. Sur sa page Facebook, il constate (en citant un article de capital.fr ) qu’Edouard Philippe appartient "aux 30 députés qui ont le moins bossé à l’Assemblée, sur 577".

C’est un gouvernement en CDD pour un mois seulement. Le gouvernement en CDI sera choisi après les législatives (Guillaume Larrivé)

Et puis il y a ceux qui grincent des dents. A droite, évidemment. On ironise, comme le sénateur Henri de Raincourt qui s’interroge, sur twitter : "Retour à l'Hôtel Matignon 22 ans après Alain Juppé ! Comment faire du neuf avec du vieux ?"

Rénovation politique En Marche : retour à l'Hotel Matignon 22 ans après d'Alain Juppé! Comment faire du neuf avec du vieux? — Henri de Raincourt (@HdeRaincourt) May 15, 2017

Le député LR de l'Yonne, Guillaume Larrivé, connait bien Edouard Philippe. Les deux hommes ont notamment travaillé ensemble, il y a 15 ans au Conseil d'Etat. "C'est un homme intelligent, vif et drôle" dit-il en lui souhaitant bonne chance, mais pour lui, cette nomination n'aura aucune portée réelle, car tout va se jouer aux législatives. "Le président va nommer un gouvernement en CDD. Pour un mois seulement. Le gouvernement en CDI sera choisi après l’élection des députés. "

Le nouveau Président nomme un gouvernement en CDD pour un mois seulement. Le gouvernement en CDI sera choisi après l'élection des députés. — Guillaume Larrivé (@GLarrive) May 15, 2017

Celui qui est candidat à sa propre succession, dans la 1ère circonscription, celle d’Auxerre et de la Puisaye, veut une vraie alternance à l’Assemblée Nationale. "Aujourd’hui, nous avons un gouvernement de communication et de transition. La France a besoin d’un gouvernement de conviction et de transformation. Et ce n’est pas celui d’Edouard Philippe, ce sera le gouvernement qui sera nommé en juin après les élections législatives."

Au Front National, Julien Odoul, le chef de file du parti frontiste dans le département, et candidat dans la circonscription de Sens-Joigny, se moque du premier ministre de "Emmanuel Hollande" et assure, sur twitter, que "la seule opposition est patriote".