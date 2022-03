Nouvel hôpital de Voiron : "On est très content du bâtiment, mais il faut des hommes et des femmes dedans"

La situation se répète régulièrement depuis l'ouverture du nouvel hôpital de Voiron (Isère) : les urgences adultes vont devoir encore fermer la nuit en cette fin de semaine, faute de soignants pour les faire fonctionner normalement. Et cela exaspère les habitants, à tel point qu'un collectif citoyen pour la défense de la santé publique s’est créé. Cyril Venet, médecin anesthésiste à Voiron, en fait partie. Il était notre invité ce jeudi 24 mars.

Présentez nous ce collectif citoyen, comment est-il né ?

Tout a commencé lors d'une grosse manifestation des personnels hospitaliers le 4 décembre dernier. Ce n'est pas la tradition des hospitaliers, mais ce jour-là, ils ont fait un appel à la population. Par la suite, il y a eu pas mal de réunions, notamment une réunion importante le 1er mars à la salle des fêtes de Voiron, où il y avait entre 150 et 200 personnes présentes, avec beaucoup de citoyens, des militants syndicaux, associatifs, politiques, des élus et une quarantaine de personnels hospitaliers. Et puis il y a eu hier soir une nouvelle réunion du collectif citoyen.

On comprend bien ce que peuvent faire les médecins, les soignants, pour réclamer davantage de moyens. Mais que peuvent faire les citoyens ?

Ils peuvent déjà répondre à cet appel des professionnels et s'unir avec eux parce que c'est très difficile d'unir les organisations hospitalières. C'est justement la tentative du collectif. Nous allons donc mener une initiative le 9 avril prochain, pour regrouper tout le monde et pour demander un plan d'urgence pour l'hôpital. On sait très bien où est le problème, c'est qu'il manque de lits. Il faut recruter du personnel et ouvrir des lits.

Des moyens, il y en a eu à Voiron, avec un hôpital neuf et des lits ouverts pourtant ?

Oui un hôpital neuf mais des lits en moins. Dans l'ancien hôpital, il y avait 90 lits de médecine. Aujourd'hui, on a des difficultés pour en faire tourner 60. Il y a une unité de 30 lits qui pourrait très facilement être ouverte. Pour cela, il faut recruter 18 infirmières, 10 aides-soignantes. On sait exactement combien ça coûte et c'est possible.

Comment fait-on, il faut de meilleurs salaires ?

Oui, il faut certainement augmenter les salaires du personnel, ça c'est sûr.

On parle assez peu de la santé dans la campagne électorale, alors qu'on sort d'une pandémie. Cela vous inquiète pour la suite ?

Ce qui m'inquiète pour la suite, c'est si on reconduisait la même politique avec les mêmes personnes, parce que le dernier mandat a clairement aggravé la situation -qui était déjà très tendue- et je pense qu'il faut une rupture dans la politique en général et en particulier pour l'hôpital public.

Avec le Ségur de la Santé et les moyens pour l'hôpital de Voiron, il y a quand même eu des choses de faites non ?

Sauf qu'il y a moins de moyens humains, ce sont les moyens humains qui comptent, pas seulement les locaux. Et encore une fois, je vous le répète, malgré le nouvel hôpital, on a un fonctionnement plus compliqué qu'avant, puisqu'il y a moins de lits et que l'on n'a plus assez de médecins pour faire tourner les services d'urgences pendant la nuit. On est très content du bâtiment mais il faut des hommes et des femmes dedans.