Nouvelle-Aquitaine : Alain Rousset annonce ses vœux et les enjeux pour la région en 2022

Pour cette année 2022, Alain Rousset a fait trois vœux, celui de la santé, celui de la sérénité et celui de la fraternité. "La santé, bien entendu, la protection des autres est un domaine important. En ces temps de crispation, je ne peux être que favorable à une vaccination massive." La sérénité parce que : "C'est la confiance en l'avenir. Préparons un monde meilleur, sans fatalité, avec justice et en rompant avec une pratique comptable de notre système de santé et d'éducation." Et la fraternité, qui pour Alain Rousset est aussi le respect de "la nature et de l'environnement".

Avec ces 3 vœux, le président de région a presque présenté les 3 piliers de sa politique régionale pour 2022 : la transition écologique, le développement économique et l’emploi. Il a développé ces 3 axes en "12 chantiers". Son odyssée comprend entre autres la transition agroécologique, le renouveau des TER et la revitalisation des territoires. Autant de thèmes qui réunissent jusqu'à 12.000 dossiers par an rappelle Alain Rousset. "C'est autant l'aide à la reconversion professionnelle, que la réhabilitation d’une voie ferrée ou le réaménagement d'un lycée."