Nouvelle-Aquitaine : la région teste un numéro vert pour venir en aide aux personnes handicapées

Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées, s'est rendue à Bordeaux ce vendredi pour présenter un numéro vert. Il a pour but de faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap et de leurs aidants, au sortir de la crise du COVID-19. Dès le 8 juin, la Nouvelle-Aquitaine et 6 autres régions testeront ce dispositif. Sophie Cluzel a tenu une conférence de presse dans un lieu symbolique : "le Café Joyeux", un restaurant qui emploie des personnes en situation de handicap mental et cognitif.

Centraliser les demandes pour mieux y répondre

Cette plateforme téléphonique a un rôle de médiateur entre la personne handicapée et les structures comme la CAF, la MDPH (maison départementale des handicapés) ou encore les ESAT (établissements et services d'aide par le travail). Les "écoutants" (les personnes qui répondront au téléphone) guideront et aideront les familles pour les démarches administratives, les dirigeront vers les structures médico-sociales. Les familles n'auront plus à s'occuper de la coordination entre chaque service.

Après deux mois et demi de confinement, les familles sont épuisées. Ce numéro est fait pour les soutenir et pour faire souffler les aidants - Sophie Cluzel

Concrètement : si un jeune homme est rentré dans sa famille pendant le confinement, qu'il veut retourner dans son établissement mais que celui-ci est toujours fermé, cette plateforme va se charger de trouver un autre établissement, à proximité de l'ancien, capable de l'accueillir. Le numéro national est le : 800 360 360, il sera ouvert cinq jours sur sept.