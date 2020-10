Nouvelle-Calédonie : la participation en hausse pour le deuxième référendum d'indépendance

En Nouvelle-Calédonie les bureaux de vote ont fermé ce dimanche à 18h heure locale, 9h heure de Paris. Pour ce deuxième référendum sur l'indépendance, les électeurs se sont mobilisés fortement avec une participation de près de 80% à 17h, c'est six points de plus qu'en 2018 lors du premier scrutin.

Les électeurs étaient appelés à répondre à la question "voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?"

Après la fermeture des 304 bureaux de vote de Nouvelle-Calédonie ce dimanche à 18h heure locale (9h heure de Paris), les électeurs de cet archipel de 270.000 habitants dans le Pacifique-sud attendent désormais les résultats définitifs du référendum sur l'indépendance. La participation est en hausse, elle était de 79,63% à 17h, soit six points de plus que lors du premier référendum.

Les 180.598 électeurs de cet archipel français, étaient invités à répondre à la question: "voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?" En novembre 2018, le premier référendum sur l'indépendance avait donné un résultat serré avec 56,7% des votes pour le "non". Les résultats ne devraient pas être connus avant plusieurs heures, le président de la République doit s'exprimer à 13h depuis l'Elysée.

Un troisième référendum d'ici 2022 si le "non" l'emporte

Tous les habitants de cet archipel du Pacifique ne ont pas concernés par ce vote : le corps électoral de ce scrutin est conditionné à plusieurs critères, comme justifier d'une résidence continue en Nouvelle-Calédonie depuis au moins le 31 décembre 1994, être natif de l'archipel ou relever du statut civil coutumier kanak.

Ce référendum, comme le premier, s'inscrit dans un processus de décolonisation entamé en 1988 par les accords de Matignon après plusieurs années de quasi guerre civile entre Kanaks, peuple premier, et Caldoches, d'origine européenne. En cas de victoire du "non", un troisième référendum est possible d'ici à 2022.

