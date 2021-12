Nouvelle-Calédonie : les indépendantistes ne reconnaissent pas la légitimité du référendum

Après la large victoire du "Non" au référendum portant sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie dimanche, les indépendantistes contestent sa légitimité ce lundi. Ils avaient appelé à ne pas participer à ce scrutin, dont ils ne reconnaissent ni sa "légitimité", ni sa "validité".

Regroupés au sein du Comité stratégique indépendantiste de non participation, ils estiment que ce scrutin "leur a été confisqué". Selon eux, le référendum "n'est pas conforme à l'esprit et à la lettre de l'accord de Nouméa", ont-ils indiqué dans un communiqué. "La voie du dialogue a été rompue par l'entêtement d'un gouvernement français incapable de concilier ses intérêts géostratégiques dans le Pacifique et son obligation à décoloniser notre pays", assurent-ils.

Selon les résultats officiels, c'est une victoire écrasante du "Non" avec à 96,49% des voix. Le "Oui" a recueilli 3,51%, les votes blancs et nuls 2,99%. La participation s'établit à 43,90%, en chute libre par rapport aux précédents référendums.

Troisième référendum remporté par le "Non"

C'est le troisième et dernier référendum sur l'autodétermination de ce petit territoire français du Pacifique-Sud. Deux précédents scrutins les 4 novembre 2018 et 4 octobre 2020, organisés dans le cadre du processus de décolonisation de l'accord de Nouméa, ont été remportés par les "pro-France" et le "Non" s'était aussi imposé avec 56,7% puis 53,3% des suffrages.

Dimanche depuis Paris, Emmanuel Macron s'est exprimé dans une allocution d'une dizaine de minutes. Le président de la République a déclaré : "La France est plus belle car la Nouvelle-Calédonie a décidé d'y rester".