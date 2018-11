174 154 électeurs de Nouvelle-Calédonie se prononcaient dimanche sur la question "Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?" Le taux de participation était à 17h (heure locale) de 73,68 %. Les résultats seront connus vers 12h30 (métropole).

La France ou la Kanaky ? Les Calédoniens se sont rendus massivement aux urnes dimanche pour exprimer leur choix sur l'indépendance du Caillou, petit territoire stratégique dans le Pacifique, marquant leur intérêt pour un référendum historique pour lequel les sondages prédisent la victoire du non.

Avec un taux de 73,68%, la participation pour ce scrutin à 17h (heure de Nouméa) est largement supérieure à celle enregistrée pour les élections provinciales en 2014 (58,19%).

Les 284 bureaux de vote ont fermé à 18h (8h en métropole), le dépouillement est en cours, les résultats sont attendus au compte-goutte jusqu'à la proclamation officielle prévue à 22h30 (12h30 en métropole).

Près de 175.000 électeurs de cet archipel français, colonisé en 1853 et disposant d'importantes réserves de nickel, étaient appelés à dire s'ils veulent ou non "que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante".

Le référendum est attentivement surveillé par Paris, à 18.000 km de là. Le président Emmanuel Macron s'exprimera à la télévision depuis l'Élysée à 13h dimanche (23h en métropole) à l'issue de la proclamation du résultat.