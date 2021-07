Nouvelle cellule de crise à la mairie de Royan face à la flambée du Covid

Face à la dégradation de la crise sanitaire en Charente-Maritime, la ville de Royan organise à nouveau des cellules de crise. Le maire Patrick Marengo fera régulièrement le point avec tous ses élus sur l’évolution du virus et la situation de l'hôpital.

La quatrième vague est désormais inéluctable en Charente-Maritime et les communes ont tout leur rôle à jouer dans la gestion de la crise. Car si le gouvernement et les préfets ne cessent de prendre de nouvelles mesures restrictives, -Pass sanitaire obligatoire ou encore retour du port du masque dans 45 communes touristiques de Charente-Maritime -, au bout du compte, ce sont les maires et les élus des communes qui doivent faire appliquer les nouvelles règles.

Un climat qui fait écho à mars 2020

À Royan, le maire Patrick Marengo a donc décidé de relancer les cellules de crise. Un terme alarmiste qui dépeint la gravité de la situation. Ce type de réunion avait déjà eu lieu quotidiennement lors de la première vague. Le maire ne pensait pas devoir les remettre en place.

La réunion débute par un point de situation sur l'Hôpital de Royan. Avec 11 % des lits de réanimation occupés, la situation reste sous contrôle, mais elle peut rapidement basculer, le temps que les cas de Covid se transforment en hospitalisation.

L'ensemble des élus sont présents.

Autour du maire, en visioconférence ou en présentiel, tous les élus de la commune participent à la réunion. Les adjoints à la sécurité, l’économie, les marchés, la culture ou encore la communication prennent la parole à tour de rôle.

Une réunion qui se veut efficace

Une organisation quasi-militaire. Chaque intervention des élus se conclut par "terminer". Une manière de montrer qu'ils ne sont pas là pour discourir, mais bien pour être opérationnels. Le maire Patrick Marengo, ex général des divisions dans l’armée, veut démontrer son efficacité. “Il n'y a pas de philosophie, que du concret”, argue-t-il.

Diffuser au mieux l'information

Dominique Bergerot, adjointe à la communication, propose de retransmettre des messages sonores dans la rue pour rappeler l’obligation du port du masque aux habitants, mais également aux touristes. La diffusion de l'information est l'une des problématiques récurrentes au sein des villes touristiques. "Quand on arrive enfin à toucher les vacanciers, ils repartent et de nouveaux arrivent”, déplore un élu.

Pour autant, le maire Patrick Marengo n’est pas séduit par l’idée des haut-parleurs. “Je ne veux pas créer une sinistrose sur la ville en ce moment”, conteste Patrick Marengo. Finalement, l’assemblée s’accorde pour des pochoirs de peinture au sol. Des écriteaux avec la mention "masque obligatoire" au prix de quatre euros l'unité. L'élue est venue avec plusieurs photos qu'elles montrent aux participants. “C’est une très bonne idée, à mettre en place rapidement”, conclut le maire.

Au bout de 45 minutes, la réunion se termine. Les élus recommenceront autant de fois que nécessaire.