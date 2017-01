Nouvelle commune d’Annecy : Jean-Luc Rigaut élu maire de la 29e ville de France

Avec 150 voix (sur 200 votants), Jean-Luc Rigaut est devenu ce soir le maire de la nouvelle commune d’Annecy. Une ville issue de la fusion d’Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meyhtet, Pringy et Seynod.

Pour ce premier conseil municipal de la nouvelle commune d’Annecy, il n’y a pas eu de surprise. Jean-Luc Rigaut a fait, comme prévu, le plein des suffrages. Le désormais ancien maire du «petit» Annecy a été élu à la tête de la version XXL d’Annecy. Il a recueilli 150 voix contre 7 pour Denis Duperthuy (Gauche sans étiquette) et 7 pour Thomas Noël (Annecy Bleu Marine). "Nous avons fabriqué les fondations (fusion des 6 communes), reste à habiter la maison", a déclaré l'édile de la nouvelle commune.

128 422 habitants (et non pas 126 000) selon le dernier recensement INSEE, c'est la taille du nouvel Annecy. -

29e ville de France

La fusion d’Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meyhtet, Pringy et Seynod est officielle depuis le 1er janvier 2017. Ce premier conseil municipal avec 202 élus s’est déroulé dans la salle de Cap Périaz à Seynod. Le vote pour l’élection du maire a duré plus de 30 minutes. La tenue de cette séance a demandé une longue préparation. "Cela fait trois mois que nos services juridiques prépare cet évènement, a indiqué un membre des services de l’ex mairie d’Annecy. On a même répété à plusieurs reprises l’élection pour que tout soit parfait."

202 élus ont voté pour ce premier conseil municipal de la nouvelle commune d'Annecy. © Radio France - Richard Vivion

Cette fusion de six villes est jusque-là la plus importante réalisée en France. Elle donne naissance à une nouvelle ville de 128 422 habitants. "128 422 (et non pas 126 000) depuis ce lundi matin puisque nous venons juste de recevoir les chiffres du dernier recensement de l’INSEE", a expliqué Anne-Marie Aubry, directrice de cabinet de Jean-Luc Rigaut. Annecy est désormais la 29ème ville de France.

Jusqu’aux prochaines élections municipales, les conseils municipaux de la nouvelle commune d’Annecy se feront avec 202 élus. En 2020, les habitants voteront pour un nouveau conseil qui sera réduit à 59 élus. Les mairies des six communes deviennent des mairies déléguées (sauf celle d’Annecy qui est à la fois l’hôtel de ville centrale et mairie déléguée). Pour l’instant, elles conservent les mêmes services qu’actuellement.

Ce qui change ou pas pour les habitants

Document issu de la plaquette d'information envoyée par les six communes aux habitants du nouvel Annecy.

Document issu de la plaquette d'information envoyée par les six communes aux habitants de la nouvelle ville d'Annecy. -