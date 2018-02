Biarritz, France

Une nouvelle démission au sein de la majorité municipale de Biarritz ! Jeudi soir, en plein conseil municipal, Edouard Chazouillères a renoncé à son poste d'adjoint au commerce et à l'artisanat. Lors du prochain conseil municipal (le 23 mars), c'est François Amigorena qui démissionnera de ses fonctions d'adjoint au numérique. Mais lui il a été poussé vers la sortie par le maire Michel Veunac qui lui a signifié ce vendredi soir (selon ses propos) son éviction de l'équipe municipale. "Je paie ainsi l’audace de lui avoir dit la vérité sur les nombreux dysfonctionnements de la gestion municipale dont les Biarrots subissent malheureusement les effets" a-t-il expliqué sur les réseaux sociaux. François Amigoréna est depuis plusieurs mois ouvertement en désaccord avec le maire biarrot sur plusieurs dossiers (il a notamment dénoncé la rupture des négociations avec Four Seasons pour la gérance de l'Hôtel du Palais). Cette semaine, il aura frondé une fois de trop : il s'est publiquement offusqué du manque de "consultation, information ou communication" de la part du maire avec les Biarrots et ses propres élus.