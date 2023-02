Nouvelle élection municipale à Saint-Pée-sur-Nivelle : 35 voix d'écart au 1er tour

La liste "Agir pour Saint-Pée", emmenée par Bernard Elhorga, arrive en tête (1115 voix) du premier tour des élections municipales à Saint-Pée-sur-Nivelle, organisé ce dimanche. Mais l'écart avec "Hats Berri" (1080 voix), qui a pour chef de fille Christophe Jauréguy, est trés serré. La troisième liste, "Ensemble pour Saint-Pée" du maire sortant, Dominique Idiart, est en revanche distancée (891 voix).

ⓘ Publicité

loading

Les trois camps, qui ont obtenu plus de 10 % des inscrits malgré une très forte abstention (44 % des inscrits), ont la possibilité de se maintenir au second tour. La mobilisation des quelque 2 400 électeurs qui ne se sont pas déplacés aux urnes ce dimanche pourrait être décisive.

Les trois listes devraient se maintenir

Comme en mars 2020, "Agir pour Saint-Pée", alors emmenée par Pierre-Marie Nousbaum (DVD), le maire sortant de l'époque qui ne se représente pas cette fois, arrive en tête de ce premier tour de scrutin. Mais contrairement aux précédentes élections municipales, ce ne sont pas Dominique Idiart et ses colistiers qui arrivent en deuxième position, mais la liste "Hats Berri" de Christophe Jauréguy. Une liste qui, avant même l'élection, a "fusionné" les anciens candidats abertzale de "Senpere Bai" et des anciens colistiers du maire sortant. Alors qu'il y a trois ans, les listes arrivées en 2e et 3e position s'étaient alliées entre les deux-tours pour finalement s'imposer de 85 voix, cette fois l'union ne se fera pas à en croire les têtes de liste.

loading

Plusieurs élus (dix) aujourd'hui membres d'"Hats Berri" ont en effet démissionné en cours de mandat ces derniers mois. Ils reprochaient au maire sortant de diriger la commune sans réelle concertation. Une question de méthode donc, plus que de fond. Ces démissions en cascade, touchant in fine plus d'un tiers du conseil municipal après le départ des élus de l'opposition, ont finalement conduit à la convocation de ces nouvelles élections municipales partielles par la préfecture.

loading

Les abstentionnistes arbitres du second tour ?

La liste "Agir pour Saint-Pée" n'apparait pourtant pas en position de force avant le second tour dimanche 26 février. Bien qu'arrivée en tête ce dimanche, à la grande satisfaction de Bernard Elhorga, elle est en baisse par rapport au précédent scrutin. Surtout, elle ne possède que 35 voix d'avance sur son principal adversaire. Autant dire que le comportement des électeurs de Dominique Idiart, qui apparait en mauvaise posture, et notamment des abstentionnistes du premier tour va être décisif. Il y a trois ans, l'abstention avait d'ailleurs fortement diminué entre les deux tours.

Le débat entre les trois têtes de liste organisé mercredi sur France Bleu Pays Basque et Sud Ouest Pays Basque pourrait également compter.

Les résultats de 2020

Résultats officiels du 1er tour de l'élection municipale du 18 mars 2020 à Saint-Pée-sur-Nivelle - Ministère de l'Intérieur