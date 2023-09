Nouvelle enquête publique dans le dossier de la carrière de Saint-Julien-Molin-Molette

Une nouvelle enquête publique se tient en ce moment (18 septembre - 18 octobre) au sujet de la carrière de Saint-Julien-Molin-Molette. Pour y participer, vous trouvez le lien ICI.

Depuis des années, des riverains et des élus se plaignent des nuisances du site, notamment des camions qui traversent la commune. En 2022, ils avaient réussi à faire arrêter l'extraction des granulats, par décision du tribunal administratif. Un arrêt qui a duré trois semaines, puisque la Préfecture de la Loire a redonné une autorisation provisoire d'exploitation au groupe Delmonico-Dorel.

Suite à cette décision, l'entreprise a déposé en octobre 2022, une nouvelle demande d'autorisation, qui fait l'objet de cette enquête publique.

L'entrée de la carrière de Saint-Julien-Molin-Molette © Radio France - Aurélie Jacquand

Dans ce nouveau dossier, le carrier estime avoir fait des efforts pour réduire les conséquences de l’exploitation du site sur l'environnement et les habitants : "On a passé la durée d'exploitation de 30 à 25 ans, on a réduit la surface de défrichement d'à peu près 40% et on a travaillé sur un transfert d'une partie des camions qui circulaient dans Saint-Julien-Molin-Molette vers le village de Colombiers", explique Joachim Boitard, directeur général du pôle industrie de Delmonico-Dorel.

L'une des nuisances de la carrière, c'est le passage des camions dans la commune de Saint-Julien-Molin-Molette © Radio France - Aurélie Jacquand

Mais pour les habitants et les élus, le projet qui prévoit d'extraire 150 000 tonnes de granulats par an, reste surdimensionné : "Si carrière il doit y avoir, ça doit être une petite carrière locale", proteste la conseillère municipale Christine Robin, "Donner cette autorisation, c'est annuler toute façon autre de penser et de changer nos habitudes". "Alors qu'il y a des alternatives comme le recyclage ou même d'autres façons de construire et notamment de construire des routes", insiste son collègue Etienne Careil.

L’avis de l’enquêteur public ne sera que consultatif, avant décision de la Préfecture de la Loire, dans ce dossier qui compte déjà 3 000 pages.