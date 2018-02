Biarritz, France

Edouard Chazouillères sera simple conseiller municipal. Cette démission est la conséquence logique et cohérente des désaccords accumulés avec le maire Michel Veunac. "J'étais le premier à vous rejoindre [en juin 2012, ndlr], je suis le premier à vous quitter" a indiqué dans sa déclaration le jeune chef d'entreprise de conseil, qui fut son directeur de campagne.

Les désaccords entre les deux hommes se sont accumulés. © Radio France - Iban Etxezaharreta

Création de la Communauté d'agglomération Pays Basque, surtaxe des résidences secondaires, fiscalité, ventes des écuries d'Anglet,.... Ce sont quelques uns des sujets qui ont envenimé leur relation sur le fond. Sur la forme, le démissionnaire évoque un manque de concertation avec les Biarrots et avec l'équipe de la majorité dans la prise de décisions.

Edouard Chazouillères résume les raisons de sa démission. Copier

La déclaration intégrale de la démission est à voir à 3h15

Dernier exemple en date, la nouvelle tarification du stationnement en surface dans le centre ville. Sur ce sujet, le maire a annoncé des ajustements. Insuffisants selon l'adjoint qui fait défaut, ainsi que pour l'association des commerçants des quartier Mazagran-Port Vieux. Des commerçants et des Biarrots qui seront invités par le maire mercredi prochain pour discuter des nouvelles propositions, à 19h à la Maison des associations.

Les ajustements proposés par le maire sur les parkings en centre ville. Copier

Non ce n'est pas un coup dur, j'en prends acte, mais j'aurais préféré une autre méthode pour l'apprendre; peut être qu'il y a d'autres motivations qu'il n'a pas dites ce soir" (Michel Veunac)

La réaction de Michel Veunac Copier

L'opposante municipale et conseillère départementale souligne "le courage" de celui qui quitte la majorité.

Démission courageuse #d’Édouard Chazouilleres à Btz de sa délégation au commerce pic.twitter.com/ZABER6cuBo — Maider AROSTEGUY (@BtzMaider) February 15, 2018

L'échange très vif entre Michel Veunac et son adjoint François Amigorena également en dissidence n'est pas non plus piquée des vers. D'autant que ce dernier disait tout le mal qu'il pensait du premier dans un entretien au journal Sud Ouest et dans un article sur Mediabask, tous parus le jour du conseil municipal.

Le clash Veunac - Amigorena est à 3h40

Retour à la semaine de 4 jours malgré la satisfaction générale sur les activités périscolaires (TAP)

Par ailleurs, le conseil municipal a voté à la quasi unanimité pour un retour de la semaine à 4 jours (seul François Amigorena a voté contre, Hervé Boissier s'est abstenu, tous deux de la majorité municipale) à la prochaine rentrée dans les 7 écoles publiques de la ville. 85% des enseignants s'étaient prononcés pour, ainsi que 5 conseil d'écoles sur 7.

Des parents réclament toujours le maintien de la semaine à 4 jours et demi. Copier

1170 élèves biarrots sont concernés. L'inspection d'Académie en décidera courant avril. Des parents continuent de militer en faveur du maintien de la semaine à 4 jours et demi. Ils demandent à l'Inspection d'Académie de ne pas accorder de dérogation pour la rentrée prochaine.