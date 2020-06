Nouvelle maire de Quimper, Isabelle Assih fixe ses priorités : les transports et l'alimentation

La nouvelle maire de Quimper, Isabelle Assih, se félicite d'avoir "senti" avant même le premier tour la vague écologiste qui a déferlé sur la France au second tour des municipales. Elle veut des actions concrètes et rapides sur les transports et l'alimentation.