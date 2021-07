Nouvelle mobilisation à Nîmes contre le pass sanitaire

Les manifestants étaient deux fois plus nombreux ce samedi 24 juillet dans les rues de Nîmes que le week-end dernier.

Dès 17h, près de 2000 manifestants se sont retrouvés devant préfecture. La majorité était habillée en blanc, signe d'une "manifestation pacifique", explique-t-on. Au cœur de leur revendication, l'opposition au pass sanitaire, mais pas seulement. Les manifestants ont aussi critiqué la vaccination des enfants, ainsi que les licenciements des personnes non-vaccinées.

Les manifestants se sont retrouvés en fin d'après-midi devant la préfecture pour ensuite défiler dans l'écusson. © Radio France - Juliette Fumey

Ni anti-vax, ni vax, on est là pour nos libertés, point barre

Dès le départ de la manifestation, le ton est donné. Il ne s'agit pas d'une mobilisation contre le vaccin, mais bien contre le pass sanitaire. D'ailleurs Carole a reçu ses deux doses : "Si je suis là aujourd'hui, c'est par peur de demain. J'aime mon pays, mais pas comme il est aujourd'hui. On ne peut pas nous enlever ces libertés de choisir si on veut être vacciné ou non".

Parmi les manifestants, quelques gilets, mais aussi des pompiers et des soignants. © Radio France - Juliette Fumey

Des soignants dans le cortège

La manifestation comptait aussi dans ses rangs des personnels soignants. Ceux-ci vont devoir se vacciner obligatoirement d'ici le 15 septembre, sous peine de sanctions. Marie-Cécile, infirmière, refuse de se faire vacciner. "On résiste, on attend. On a peur mais il faut tenir pour les autres, assure la jeune femme. Je continuerai de manifester jusqu'au bout." De son côté Julien infirmier également manifeste au nom du serment qu'il a prêté : "je ne suis ni pro, ni anti-vax, mais le consentement éclairé du patient inclut la connaissance éclairée du soignant. En aucun cas je ne prendrai le risque de promouvoir quelquechose dont je n'ai pas toutes les données".