Nouvelle offensive contre le président de l'agglo de Privas

Des citoyens ont lancé une pétition contre la privatisation de la gestion du théâtre de Privas, des piscines et des déchetteries de l'agglo. Le président de la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA) a demandé une étude pour savoir ce qui coûterait le moins cher.

Un collectif de citoyen vient de lancer une pétition sur le site change.org contre "la privatisation du théâtre, des piscines et des déchetteries". Et il y a bien une étude actuellement demandée par le président de l'agglomération François Arsac (DVD) non pas pour privatiser ces équipements mais pour confier leur gestion à une entreprise privée sous forme de délégation de service public.

Faire des économies

L'argument du président, c'est de faire des économies. Il a donc commandé une étude à un cabinet pour savoir ce qui coûterait le moins cher entre une régie ou une gestion directe et une délégation de service public. Le cabinet doit rendre son avis dans les jours qui viennent. François Arsac dénonce une situation financière catastrophique à l'agglomération proche de la mise sous tutelle ce que conteste une partie de sa majorité.

Je n'ai pas de préférence. Je veux ce qui coûte le moins cher. François Arsac, président de l'agglomération de Privas.

Un collectif de citoyens s'inquiète d'une éventuelle privatisation de la gestion de ces équipements et notamment d'une délégation de service public pour le théâtre de Privas. Selon Yves Roupsard, à l'origine de la pétition confier la gestion du théâtre à une entreprise privée ce serait supprimer toutes les activités non rentables de ce lieu culturel comme le travail avec les écoles de l'agglomération par exemple.

On va transformer le théâtre en salle pour accueillir d'importants concerts rentables. Yves Roupsard.

Une association de nageurs craint aussi de ne pas s'y retrouver en cas de gestion privée des piscines. Les équipes pourront-elles toujours s'entraîner ?

Enfin l'opposition s'inquiète de la méthode employée sans concertation dit Souhila Boudali-Khedim, conseillère communautaire socialiste.

C'est une nouvelle pierre dans le jardin de François Arsac. Le 15 décembre dernier il avait été mis en minorité par sa propre majorité sur un projet de pacte financier pour redresser les finances de l'agglomération.