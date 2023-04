Nouvelle polémique autour de l'hôpital Saint-Roch à Nice, futur hôtel des polices

La polémique est simple. Dans un communiqué, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes accuse la ville de Nice de refuser la participation financière du département au projet de futur grand hôtel des polices, en lieu et place de l'actuel vieil hôpital Saint-Roch.

"Alors que le Département des Alpes-Maritimes a délibéré en décembre 2017 pour financer ce projet majeur pour la sécurité des Niçoises et des Niçois, nous avons ainsi été informés que la Ville de Nice refuserait purement et simplement que la collectivité départementale participe au financement de cet Hôtel des Polices dont nous soutenons la création depuis l’annonce du projet", écrivent conjointement Charles Ange Ginesy et Eric Ciotti.

"Si telle était la réalité, nous ne pourrions comprendre, au vu de l’état catastrophique des finances de la ville de Nice et de la Métropole Nice Côte d’Azur, cette posture politicienne par laquelle la Ville de Nice jouerait avec l’argent des contribuables."

Éric Ciotti visé

Christian Estrosi a ce jeudi rétorqué dans Nice-Presse "qu'après avoir tant fait contre cet hôtel des polices, il essaie (Eric Ciotti NDR) aujourd'hui de s'y raccrocher pour s'en attirer les mérites". Une phrase que le maire ne manquera pas de préciser ce vendredi matin sur France Bleu Azur. Christian Estrosi étant le grand invité du 6h-9h.