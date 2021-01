Nouvelle victoire de Christophe Ferrari: il fait voter la rénovation du siège de la métropole de Grenoble

Le conseil métropolitain a donc adopté un projet à 80 millions d'euros qui devrait être mis en service en 2025. La gauche a voté pour par 54 voix. La droite a voté contre (13 voix) et finalement ce sont les écologistes et insoumis (37 voix) qui se sont inclinés et ont permis au projet de passer en s'abstenant. De même que le groupe proche de LREM (11 voix) Christophe Ferrari triomphe . Explication de Gérard Fourgeaud

Vendredi soir, après deux heures de suspension de séance, les écologistes ont rendu les armes. On entend leur désespoir dans la voix de Francis Dietrich, le maire écologiste de Champ sur Drac, incapable d'expliquer clairement son vote.

Christophe Ferrari avait sorti le code des marchés publics, selon, lequel on ne peut pas changer les termes d'un marché en cours de procédure, au risque de repartir trois ans en arrière. Et les écologistes qui demandaient seulement deux mois de délai n'ont pas voulu prendre le risque de laisser le personnel dans des locaux en partie insalubres.

Politiquement Christophe Ferrari aurait pu être mis en minorité par 61 voix contre 54, si tous ceux qui ne voulaient pas du projet de l'extrême droite à l'extrême gauche s'étaient ligués contre lui. Les communistes qui étaient les alliés d'Eric Piolle, en début de mandat, se sont, cette fois, ralliés à Ferrari pour faire passer le projet

Le conseil métropolitain représente les habitants de 49 communes autour de Grenoble. 420.000 habitants soit le tiers de la population du département.

150 citoyens tirés au sort

àLe conseil métropolitain a, également, lancé le processus visant à instaurer une Convention Citoyenne Métropolitaine pour le Climat : 150 citoyens tirés au sort, selon un processus qui sera élaboré dans les prochaines semaines. Indépendamment de la convention créée l'an dernier par le gouvernement. Le projet a été adopté à la majorité par tous les groupes de gauche. La droite et le centre ont voté contre. LREM s'est abstenu.

Les modalités de le convention citoyenne métropolitaine seront présentées lundi en conférence de presse