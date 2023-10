Nouvelles brigades de gendarmerie : l'annonce provoque la surprise en Charente-Maritime

La nouvelle gendarmerie de Breuillet sera installée à... Saint-Sulpice-de-Royan. L'annonce de l'Elysée a surpris les maires des deux communes. Et provoqué des frustrations. Photo d'illustration

238 nouvelles brigades de gendarmerie, dont trois en Charente-Maritime. Mais si à Dompierre-sur-Mer (près de La Rochelle) et Montlieu-la-Garde (Haute-Saintonge) la logique a été respectée, ce n'est pas la commune attendue qui a été choisie par l'Elysée pour l'installation de nouveaux gendarmes dans le secteur de Royan : au lieu de Breuillet, qui faisait l'objet d'un consensus local, c'est Saint-Sulpice-de-Royan qui l'emporte. Une surprise pour les deux communes voisines.

Cette annonce rend euphorique le maire de Saint-Sulpice, Christian Pitard, qui ne s'y attendait pas du tout : "ça va être la fête !" Christian Pitard qui avait pourtant fait son deuil de cette gendarmerie, après un duel avec Breuillet tranché localement en faveur de la seconde. Il réfléchissait même désormais à des activités tertiaires pour le terrain concerné de 17.000 m2. Le voilà désigné vainqueur par la grâce élyséenne... émotion : "j'ai pensé tout de suite à ma crèche, à la maternelle, aux enfants des jeunes gendarmes qui peuvent venir sur notre territoire".

"Je perds la confiance"

A quelques kilomètres de là, c'est au contraire la soupe à la grimace, chez Jacques Lys, le maire de Breuillet : "je ne le prends pas très bien, dans la mesure où j'avais reçu une confirmation écrite que Saint-Sulpice n'était pas retenu et qu'on retenait Breuillet. Je ne comprends pas pourquoi ça a changé." Jacques Lys qui se montre amer : "je faisais confiance aux uns et aux autres, et je perds la confiance."

Rien n'était tranché d'avance, répond le préfet, Brice Blondel, qui précise que "quatre dossiers ont été présentés nationalement" en provenance de Charente-Maritime, incluant donc Breuillet et Saint-Sulpice. "Ces deux communes sont contiguës, c'est donc vraiment le même territoire de sécurité, ajoute Brice Blondel. L'important c'est qu'il y a ait une brigade de gendarmerie supplémentaire sur ce territoire qui en avait bien besoin. La mise en œuvre sera consensuelle" assure encore le préfet.

Terrain vague

Pas de quoi consoler le maire de Breuillet, convaincu de proposer l'implantation idéale, en plein centre-bourg, "et on avait l'accès facile aux écoles, aux commerces, aux arrêts de bus, aux équipements sportifs..." égrène Jacques Lys. A Saint-Sulpice, le point fort est un accès direct à la D733, la départementale Rochefort-Royan. Mais "c'est un terrain vague" un peu excentré, reconnait le maire Christian Pitard qui nuance : "le terrain domine le centre-bourg, et quand les arbres auront été plantés ce sera un lieu vraiment sympathique." Christian Pitard qui promet d'inviter ses voisins de Breuillet à l'inauguration, prévue en 2027.