Nouvelles menaces de mort pour le député de Meurthe-et-Moselle Laurent Garcia : "Ne pas céder à la psychose"

Le projet de loi destiné à "renforcer les outils de gestion de la crise" et prévoyant la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal à partir du 15 janvier sera débattu ce lundi après-midi à l'Assemblée nationale.

Le texte a valu de nouvelles menaces de mort au député de Meurthe-et-Moselle Laurent Garcia. L'élu apparenté MoDem - qui s'apprête à voter le projet de loi - a reçu le 2 janvier un mail intitulé "Je vais te tuer, il y en a marre !". Laurent Garcia a réagi ce lundi matin en direct sur France Bleu Lorraine.

"Il y a forcément une inquiétude parce que ce dernier mail, contrairement aux autres menaces, était plus ciblé et sans fautes d'orthographe", indique Laurent Garcia. "Je salue d'ailleurs le souhait, la volonté et l'ordre qu'a donné le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin aux forces de police de surveiller les permanences parlementaires des députés. Ça veut dire que la République a pris en compte la menace qui pèse sur les élus."

Après, il ne faut pas céder à la psychose, il y a des cinglés partout

Comme à chaque fois, Laurent Garcia va porter plainte : "Nous avons un protocole de dépôt de plainte mais l'info est aussi remontée aux services de l'Assemblée nationale, qui de leur côté, font ce qu'il faut avec le ministère de l'Intérieur".

