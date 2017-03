Novice en politique, il veut être candidat "En Marche" aux législatives

Pour les législatives, le candidat à la présidentielle Emmanuel Macron, promet des candidats "pour moitié issus de la société civile", sans passé politique. Rencontre avec deux d'entre eux, ils postulent pour être candidats en Haute-Savoie.

Benoît Guillaumin, 39 ans, une femme, trois enfants, un CDI de cadre dans une grande entreprise industrielle haut-savoyarde, un appartement confortable, à Annecy-le-Vieux. Dans sa vie il a toujours "hésité entre la droite et la gauche", sans être centriste pour autant. Il avoue avoir été "marqué" par deux hommes politiques : Valéry Giscard-d'Estaing, et Michel Rocard.

Pour autant, il ne s'est jamais engagé. "Mais j'ai toujours pris des risques", explique-t-il. Le dernier en date ? Postuler pour être candidat aux législatives, sous l'étiquette "En Marche".

Pas encore candidat, déjà investi

Il n'est pas encore investi, car le mouvement n'a pas choisi ses candidats, ce sera fait d'ici "au lendemain du second tour de la présidentielle" et "par vagues successives", a précisé le fondateur de En Marche lors d'une conférence de presse ce mardi 28 mars. Pour l'heure tout le monde est concentré sur la campagne présidentielle. Ils sont 14 000 à avoir postulé via internet. "Il fallait envoyer un CV, une lettre de motivation, et répondre à quelques questions, notamment sur la nature de notre engagement, les raisons qui nous ont poussé à rejoindre le mouvement"., explique Benoit Guillaumin.

Je sais que je vais être exposé. Ça va être difficile. C'est pour ça que j'en ai discuté longuement avec ma femme.

Lui a rejoint "En Marche" à l'été 2016, après qu'Emmanuel Macron ait quitté le gouvernement. "Je suivais son parcours depuis un moment, il avait des idées intéressantes, il avait notamment donné un discours important peu après le Bataclan dans lequel il reconnaissait la responsabilité des élites, dont lui-même, dans la casse de l'ascenseur social".

Une décision mûrement réfléchie

Alors il a décidé de faire partie du mouvement, et s'est rapidement retrouvé dans un des 3500 comités éparpillés à travers la France. C'est là-bas que le programme du candidat Macron se construit, se discute. "Faire appel à la démocratie participative, aux idées de tous, et rassembler au-delà du clivage droite-gauche, c'est ça qui me plaît", raconte Benoît Guillaumin.

Mais il le sait, être député n'est pas une chose à prendre à la légère, alors il a discuté, avec sa femme. "J'ai besoin d'avoir une famille forte autour de moi si je décide de prendre le risque de mettre ma vie professionnelle entre parenthèses", explique le trentenaire. Sa femme, après réflexion, l'a encouragé. "Elle m'a dit que si des gens croyaient en moi pour porter un projet, je devais y aller".

Mais en attendant de savoir s'il est investi, il se concentre sur l'élection présidentielle, il s'investit dans un "projet" auquel il croit. Et qui, dit-il, l'a amené vers la politique, pour la première fois en 39 ans.