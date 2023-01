Nucléaire : le projet de loi pour accélérer la construction de réacteurs examiné par les sénateurs

Après le projet de loi dédié aux énergies renouvelables, le Parlement examine à partir de mardi 17 janvier celui sur l'accélération du nucléaire. Il vise à raccourcir le temps de construction des réacteurs en France . Le gouvernement espère gagner plus de quatre ans en supprimant certaines procédures administratives.

Expropriation facilitée, contrôle de conformité assuré par l'État

Il y a un an, Emmanuel Macron avait annoncé la construction de six nouveaux réacteurs pressurisés européens (EPR) , dont deux à Penly (Seine-Maritime), et deux autres à Gravelines (Nord). Pour permettre l'accélération de la construction de ces réacteurs, le projet de loi veut simplifier la procédure administrative des nouvelles installations sur les sites déjà existants.

Ainsi, les sites seront dispensés d'autorisation d'urbanisme, le contrôle de conformité sera alors assuré par l'État. Le droit d'expropriation doit être assoupli. Le projet de loi envisage aussi d'engager les travaux sur des bâtiments non destinés à recevoir des substances radioactives avant clôture de l'enquête publique.

Grâce à ces mesures, le gouvernement estime qu'il pourrait gagner jusqu'à 56 mois (plus de quatre ans et demi) sur la procédure actuelle.

Premières coulées de béton en 2027

L'objectif du gouvernement est de lancer la construction de nouveaux EPR avant la fin du second quinquennat d'Emmanuel Macron. "L'objectif de la première coulée de béton" est fixé à "fin 2027", a annoncé Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, lors de son audition par les sénateurs. La mise en service est prévue à partir de 2035.

Après avoir consulté les projets de loi dédiés aux énergies renouvelables et au nucléaire, le Parlement aura aussi son mot à dire cet été sur l’essentiel : le projet de loi de programmation énergétique qui doit fixer les trajectoires de la France dans chaque énergie. C'est d'ailleurs un sujet de tension au sein du Sénat. Pourquoi voter un texte pour accélérer la construction de réacteurs nucléaires alors que le programme nucléaire n'est, lui, pas encore confirmé ?

D'ailleurs, les sénateurs écologistes, en minorité dans une chambre haute dominée par la droite, comptent défendre une motion de rejet d'emblée du texte. Ils estiment qu'ils n'ont pas à voter une telle loi alors qu'un débat public sur la construction de nouveaux réacteurs nucléaires n'est pas terminé.