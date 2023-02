Nucléaire : une nouvelle lettre ouverte pour demander un EPR au Tricastin

Tricastin ou Bugey ? Le site qui doit accueillir deux nouveaux réacteurs EPR n'a toujours pas été choisi. Il y a près de deux ans, en mars 2021, une délégation de douze élus de la Drôme, de l'Ardèche, du Vaucluse et du Gard avait été reçue par le précédent PDG d'EDF pour défendre la candidature du site du Tricastin. Depuis, le président de la République a réaffirmé sa volonté de relancer le nucléaire mais le patron d'EDF a changé. Or, c'est en 2023 que les choses devraient se préciser. Marie-Pierre Mouton estime donc que "c'est le moment de pousser à nouveau la candidature du Tricastin".

ⓘ Publicité

Un appel aux élus de quatre départements

La présidente du conseil départemental de la Drôme a écrit au PDG d'EDF Luc Rémont pour lui demander une entrevue. Et elle sollicite à nouveau les élus, parlementaires, conseillers régionaux et départementaux, maires et conseillers municipaux de la Drôme, de l'Ardèche, du Vaucluse et du Gard pour qu'ils signent une nouvelle lettre ouverte appuyant la candidature du Tricastin comme cela avait été le cas en 2021 .