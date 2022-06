Qui seront les quinze députés de l'Eure et de la Seine-Maritime, dimanche prochain, à l'issue du second tour des élections législatives ? Au lendemain du premier tour, Guillaume Pennelle (RN), Alma Dufour (NUPES) et Damien Adam (Ensemble), était les invités de France Bleu Normandie.

NUPES, RN, Ensemble : la campagne pour le second tour des législatives débute en Seine-Maritime et dans l'Eure

Dimanche 19 juin, il y aura partout des seconds tours en Seine-Maritime et dans l'Eure. Ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives, aucun candidat n'est parvenu à se faire élire dès le premier tour. La Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES) et le Rassemblement national (RN) s'offrent même une percée, chacun dans un département : le RN arrive premier en nombre de suffrages exprimés dans l'Eure et la NUPES est en tête en Seine-Maritime. La majorité présidentielle, réunie sous la bannière Ensemble, est néanmoins loin d'être battue, dans un scrutin où le taux d'abstention s'élève à 52,5% à l'échelle nationale.

Une contre-performance pour les candidats de la majorité présidentielle ?

"C'est une performance d'arriver au deuxième tour d'une élection législative, c'est tout ce qui compte pour un premier tour", assure Damien Adam, député sortant et candidat dans la 1ère circonscription de la Seine-Maritime, où il arrive en deuxième position derrière Maxime Da Silva, le candidat de la NUPES.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Deux députés sortants investis par Ensemble ont été battus dès le premier tour ce dimanche : Bruno Questel et Sira Sylla, respectivement candidats dans les quatrièmes circonscriptions de l'Eure et de la Seine-Maritime. Dans l'Eure, tous les autres candidats de la majorité présidentielle sont en ballotage défavorable. En Seine-Maritime, seuls trois candidats investis par Ensemble sont en tête à l'issue du premier tour : Agnès Firmin Le Bodo (7e circonscription), Annie Vidal (2e circonscription) et Xavier Batut (10e circonscription).

Damien Adam, député sortant et candidat Ensemble dans la 1ere circonscription de la Seine-Maritime Copier

"Il n'y a pas de rejet d'Emmanuel Macron, assure encore Damien Adam. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas la même vague lors d'un deuxième mandat que lors d'un premier. Mais la majorité Ensemble arrive en tête à l'issue de ce premier tour (au niveau national, et d'une courte tête, ndlr), et j'appelle tous les électeurs à soutenir les candidats de la majorité pour nous permettre d'agir et pour éviter que le système politique français soit bloqué."

"Je peux l'emporter"

Ce dimanche soir, les cadres du RN dans l'Eure utilisaient le terme de "grand chelem" : les candidats du parti de Marine Le Pen sont en tête dans les cinq circonscriptions du département à l'issue du premier tour des élections législatives. En Seine-Maritime, ils sont six qualifiés pour le deuxième tour, avec deux candidats en tête : Nicolas Goury dans la 9e circonscription et Guillaume Pennelle dans la 4e.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Beaucoup d'électeurs se sont abstenus et si ceux qui ont voté pour Marine Le Pen rejoignent ma candidature, je peux l'emporter", estime ce lundi Guillaume Pennelle, et ce, malgré le score de la gauche. Car si on additionne les voix recueillies par Alma Dufour, la candidate investie par la NUPES, et celles recueillies par le maire PS d'Elbeuf, Djoudé Merabet, qui a maintenu sa candidature, le "bloc de gauche" totalise dans cette circonscription près de 50 % des suffrages.

Guillaume Pennelle, candidat RN dans la 4e circonscription de la Seine-Maritime Copier

Pour le second tour ou pour les prochains scrutins, y aura-t-il des discussions avec les candidats de Reconquête et notamment Nicolas Bay, conseiller régional passé du RN au parti d'Eric Zemmour ? "Ce n'est pas la question, tranche Guillaume Pennelle. La page est tournée pour Reconquête, maintenant on doit se rassembler, parce qu'il y a une véritable possibilité de battre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron dans les circonscriptions de Normandie."

"On nous a traité de tous les noms"

"Je pense que Monsieur Pennelle a très peur", répond Alma Dufour, à propos des attaques de Guillaume Pennelle qui l'accuse, entre autres, d'être la candidate de "l'écologie punitive" et de "la désindustrialisation".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans la 4e circonscription de la Seine-Maritime, la candidate est arrivée en deuxième position. À l'échelle du département, la NUPES arrive en tête de ce premier tour des élections législatives en nombre de suffrages recueillis : Maxime Da Silva (LFI) est premier dans la 1ère circonscription, le député sortant Gérard Leseul (PS) arrive premier dans la 5e circonscription, et les trois députés communistes sortants (Hubert Wulfranc, Sébastien Jumel, Jean-Paul Lecoq) sont en tête chez eux. Dans l'Eure, Philippe Brun (PS) est parvenu à se qualifier dans la 4e circonscription.

Alma Dufour, candidate de la NUPES dans la 4e circonscription de la Seine-Maritime Copier

Ce lundi, la Première ministre Elisabeth Borne a redit "qu'aucune voix" ne devait aller au RN en cas de duel avec la NUPES. "Le barrage républicain ce n'est que dans un sens, quand ça arrange la majorité et la droite", estime Alma Dufour, alors même que Jean-Luc Mélenchon avait tenu les mêmes propos le soir du premier tour de l'élection présidentielle. "Quand nous avons donné cette consigne-là, on nous a traité de tous les noms, de gens qui faisaient le jeu du RN, donc nous attendons des consignes de vote d'Emmanuel Macron lui-même", conclut Alma Dufour.