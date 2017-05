Présidentielle 2017 : "les Français ont exprimé un réel besoin de renouveau" selon le politologue Olivier Dupéron

Au second tour, Emmanuel Macron est arrivé en tête des suffrages dans la Marne avec avec 57,01% des voix, et avec 50,73% dans les Ardennes. Décryptage avec Olivier Dupéron, politologue et réactions dans la Marne et les Ardennes.

Emmanuel Macron est donc le nouveau président de la République. Il l'emporte avec 66,06% des suffrages. Mais ce vote a 3 visages d'après Olivier Dupéron, consultant politique et directeur du centre de recherche Droit et territoire à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Pour lui, dans ces 66%, il faut voir "quelle est la part réelle de votes d'adhésion à Emmanuel Macron car dans ce résultat, il y a aussi les votes des français qui ont voulu faire barrage au FN et le vote de ceux qui n'ont pas souhaité s'exprimer". En tout cas, cela traduit bien une envie et un besoin de renouveau de la part des citoyens.

Et l'Europe?

D'après Olivier Dupéron, ce vote en faveur du candidat d'En Marche veut clairement dire qu'il n'y a pas chez les électeurs français de "rejet massif de l'Union Européenne". Ce qui n'était pas si évident que cela, il y a encore quelques mois.

Le politologue Olivier Dupéron analyse les résultats de ce second tour de la Présidentielle Copier

En marche vers les législatives

A peine les résultats du second tour connus qu'Emmanuel Macron se tourne vers les législatives. Dans les prochaines heures et prochains jours, tous ses gestes et décisions vont être observés à la loupe: son installation à l'Elysée, la composition de son gouvernement, son Premier ministre. D'après Olivier Dupéron, " il est en très bonne posture pour décrocher la majorité à l'Assemblée car il dispose désormais des clés mais cela s'annonce compliqué car le paysage politique est beaucoup plus éclaté qu'avant".