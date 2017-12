Corse, France

L’obélisque a été inauguré ce matin dans les jardins du palais Lantivy. Ce sont Pierre-Jean Luciani et José Rossi qui ont levé le voile sur ce monument où figurent les noms des quatre-vingt-cinq présidents des institutions départementales de la Corse depuis 1790. « Ce n'est pas la disparition des départements qui nous célébrons aujourd'hui », a dit le celui qui sera donc le dernier président du conseil départemental et qui s'est dit fier d'honorer ses prédécesseurs, parmi lesquels on retrouve Pascal Paoli qui été le premier de ces présidents.

Plus de deux cents personnes ont assisté à la cérémonie, essentiellement les personnels du département devant lesquels Pierre-Jean Luciani a tenu un discours.

L'obélisque sur lequel figurent les noms des 85 présidents a été inauguré ce mardi - Jérôme Susini

Il a dénoncé certaines attitudes et critiques au sujet de cet obélisque mais il a réaffirmé sa fierté. «Certains ont hâte de voir les départements disparaître, d’écrire une autre histoire mais moi je suis fier de ce que j’ai fait. On n’inaugure pas un obélisque, on inaugure un mémorial, ce sont plus de deux siècles d’histoire de la Corse ».

Peu d'élus

Parmi les personnalités présentes à cette inauguration, très peu d’élus avaient fait le déplacement, José Rossi, président du département durant vingt-cinq ans, de 1985 à 1998. « Mon inquiétude pour l’avenir c’est l’absence de pluralisme au sein de l’institution régionale mais la simplification et l’unité d’action au niveau de la Corse toute entière pour l’avenir est un atout »