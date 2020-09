Obsèques de Christian Poncelet à Remiremont : "Profonde reconnaissance, respectueux souvenir"

Les obsèques de Christian Poncelet, ancien président du Sénat et ancien président du Conseil départemental des Vosges, sont célébrées ce vendredi à Remiremont. Une semaine après l'ouverture d'un livre d'or à l'hôtel de ville, des messages de reconnaissance continuent d'être déposés.

"Un grand Monsieur", "adieu Président", "adieu l'ami", "profonde reconnaissance, rescpectueux souvenir", "grand serviteur", "merci pour tout", "respect", "authentique et attachant". Plus d'une centaine de messages sont inscrits sur le livre d'or ouvert en mairie de Remiremont dès l'annonce du décès de Christian Poncelet.

Le livre d'or ouvert en hommage à l'ancien maire de Remiremont © Radio France - Isabelle Baudriller

L'ancien président du Sénat, ancien président du Conseil départemental des Vosges s'est éteint vendredi 11 septembre à l'âge de 92 ans. Ses obsèques sont célébrées ce vendredi en l'église abbatiale de Remiremont, ville dont il a été le maire pendant 18 ans (1983-2001).

Un salut de la main devant la photo de l'ancien maire

"Nous ne pourrons pas l'oublier. Jamais", inscrit Françoise. "Que dire de plus ?" confie-t-elle. "Il était quand même assez exceptionnel". Yvan, venu de Saint-Nabord, ancien chef d'entreprise, rend hommage pour sa part à un homme "généreux, disponible, toujours à l'écoute". "Il a su mettre en valeur le monde du travail dans les Vosges. Moi, il m'a beaucoup aidé. Je fais partie des tout petits et tout le monde avait une valeur à ses yeux." Avant de quitter l'hôtel de ville, Yvan salue d'un geste de la main le portrait en noir et blanc de Christian Poncelet posé près du livre d'or.

Rosa Pereira, chargée d'accueil, travaille à la mairie de Remiremont depuis 23 ans © Radio France - Isabelle Baudriller

Ces personnes, Rosa Pereira les voit défiler. Elle est chargée d'accueil à la mairie. 23 ans qu'elle y travaille. "J'ai toujours connu Monsieur Poncelet. J'étais femme de ménage, ensuite concierge. Donc j'ai travaillé pendant toutes les manifestations avec lui. Toujours un petit bonjour. C'était une personne adorable. Il restera toujours gravé dans mon petit cœur !"

Les obsèques de Christian Poncelet ont lieu ce 18 septembre en l'église abbatiale de Remiremont à 14h30. L'actuel président du Sénat Gérard Larcher y assistera ainsi que la ministre de la Cohésion des Territoires Jacqueline Gourault qui représentera le gouvernement. Deux écrans géants seront installés devant l'hôtel de Ville et au centre culturel Gilbert Zaug pour permettre au public de suivre la cérémonie.

L'église abbatiale de Remiremont où seront célébrées les obsèques ce vendredi © Radio France - Isabelle Baudriller

Un écran géant sera installé devant l'hôtel de ville... © Radio France - Isabelle Baudriller

... mais aussi au centre culturel de la ville © Radio France - Isabelle Baudriller