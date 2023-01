Occupation d'écoles à Grenoble : "L'État est défaillant" juge l'adjointe Christine Garnier

L'hiver à peine installé, les services d'hébergement d'urgence sont déjà saturés, à la grande inquiétude des associations, notamment à Grenoble, où, depuis plusieurs semaines, des familles occupent quatre écoles de la ville , avec le soutien des parents, enseignants et élus. "L'État est défaillant", estime ce vendredi 20 janvier sur France Bleu Isère Christine Garnier, adjointe chargée des écoles à Grenoble.

France Bleu Isère : Vous soutenez ces occupations, vous les comprenez en tout cas ?

Christine Garnier : Oui, ces occupations sont le fait de collectifs de parents et d'enseignants avec la présence du personnel municipal, ce n'est pas la ville qui les organise, ce sont bien des collectifs de parents et d'enseignants qui sont révoltés, à juste titre : avoir des élèves de leur classe qui dorment à la rue, dans des voitures, dans des abris de fortune.

Combien d'enfants sont dans cette situation aujourd'hui ?

On a donc quatre écoles occupées. Actuellement, nous avons sept familles, moins d'une vingtaine d'enfants. Par contre, nous identifions entre 60 et 80 enfants qui sont à la rue actuellement à Grenoble.

Comment on explique cette situation ? Il n'y a pas de solution d'hébergement particulière pour eux...

L'État est défaillant, il est responsable et en charge de l'hébergement d'urgence et n'ouvre pas assez de places en hébergement d'urgence. Nous, les communes, devons assurer la scolarisation des enfants et nous accueillons tous les enfants : s'il n'y a pas de place dans une école, nous les scolarisons dans l'école voisine.

Vous dites que c'est la faute de l'État. Mais dans ce cas, que peut faire la commune pour ne pas laisser ces 80 enfants dans la rue ?

Nous alertons le ministre, Eric Piolle est en contact avec le ministre du Logement, Olivier Klein. D'autres maires aussi écrivent au ministre pour l'alerter sur cette situation, sur la nécessité d'augmenter le nombre de places d'hébergement d'urgence. Et nous alertons aussi l'État local, la préfecture et nous leur soumettons les cas de ces familles, avec des enfants scolarisés ou aussi des bébés qui sont à la rue actuellement.

Si l'État est défaillant, est-ce que vous, la commune, vous ne pouvez pas prévoir des places d'hébergement ? On entendait sur notre antenne ce vendredi que 70 femmes sont SDF à Grenoble. N'a-t-on pas les moyens de prévoir 70 places à Grenoble pour les accueillir ?

Grenoble et son CCAS font déjà beaucoup pour offrir de l'hébergement d'urgence en lieu et place de l'État. Nous avons déjà 240 places d'hébergement dans des anciens logements d'instituteurs et dans un autre lieu également. Quelquefois aussi, la Ville et le CCAS financent des chambres d'hôtel, mais ce n'est pas notre compétence. C'est bien l'État qui doit le faire.

Et vous ne pouvez pas faire plus ? C'est ce que vous dites ce matin.

C'est un cercle vicieux, car plus la ville fait et moins l'État fait malheureusement, Donc ça n'offre aucune possibilité en plus pour ces personnes.

Vous chargez beaucoup l'État ce matin. Vous avez parlé le mois dernier d'un "racisme d'État" en France, une volonté "de ne pas héberger ces personnes parce que ce sont des migrants, des exilés". C'est quoi un "racisme d'État" ?

C'est une expression que j'ai retirée, parce qu'elle n'est pas adaptée. Ce qu'on voit quand même, c'est que ces personnes à la rue sont en très grande majorité des personnes étrangères, migrantes. Et donc on pourrait parler plutôt de xénophobie institutionnelle, puisqu'il n'y a pas assez de places d'hébergement. Quand on arrive, quand on demande l'asile, on n'a pas automatiquement de place. Ensuite, quand on est déboutés, on est rejeté des centres d'accueil de demandeurs d'asile, on n'a même pas d'hébergement d'urgence alors que la loi dit que l'État doit accueillir toutes les personnes en détresse.

Donc, tant que l'État n'accueille pas ces personnes et ces enfants, ces familles resteront dans les écoles de Grenoble ?

Ce sont les collectifs, je le disais, qui organisent les occupations d'école, ce n'est pas la ville, mais la ville les accepte et nous remercions chaleureusement ces collectifs qui font de gros efforts et un travail énorme pour accueillir ces familles dans les écoles. Il n'y a pas de lits, pas de cuisine, pas de douches. Donc ces familles apportent des matelas, des repas chauds, accueillent les personnes chez elles pour qu'elles prennent des douches. C'est un élan de générosité formidable et que nous soutenons.

Un mot, Christine Garnier, de la mobilisation hier contre la réforme des retraites. Vous étiez dans le cortège à Grenoble hier. Ce mouvement risque de durer, vous dites quoi aux parents d'élèves ce matin ?

C'est un mouvement que nous soutenons. C'est difficile pour les parents, nous le comprenons bien, nous élus sommes nous-mêmes des parents. Je veux juste leur rappeler la situation des Atsem, qu'ils connaissent bien, les agents d'entretien dans les écoles qui sont usés en fin de carrière à 58-59 ans, ce n'est pas possible pour elles de travailler jusqu'à 64 ans alors que c'est un métier difficile, mais qui n'est pas reconnu comme pénible actuellement.

Le rectorat de Grenoble parle de 40 % de personnels grévistes dans l'académie. Est-ce qu'à Grenoble vous avez des chiffres sur les grèves dans les écoles ?

J'avais des prévisions, mais je n'ai pas encore les résultats, tout simplement parce que tout le monde était en grève hier, y compris les personnels de direction. Donc personne n'était là pour faire remonter les chiffres.

Note de la rédaction : La préfecture assure qu'il existe en Isère 2.203 places d'hébergement d'urgence sur orientation du 115, auxquelles s'ajoutent 2.200 places réservées aux demandeurs d'asile.