Olivet : des élus du Rassemblement national réunis devant un centre d'accueil pour demandeurs d'asile

La symbolique est forte, voire dérangeante pour certains. Une dizaine d'élus régionaux du Rassemblement national, notamment Aleksandar Nikolic, président du groupe RN au conseil régional du Centre-Val de Loire, se sont réuni ce jeudi après-midi devant le CADA d'Olivet, un centre d'accueil et d'hébergement pour demandeurs d'asile.

Des élus régionaux du Rassemblement national se sont réunis devant un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, pour exposer les grandes lignes du référendum sur l'immigration lancé par Marine Le Pen. © Radio France - Cécile Da Costa

S'opposer aux CADA

"On est venu devant le CADA, il y en a 19 en région Centre, six dans le Loiret, ces centres où les migrants attendent que leur demande de droit d'asile soit étudiée", explique Aleksandar Nikolic, présent pour un point-presse afin de détailler les "conséquences de l'immigration sur le territoire régional" et de présenter le référendum sur l'immigration lancé par Marine Le Pen, candidate à la présidentielle. "La plupart de ces migrants dans les CADA verront leur demande d'asile déboutée, mais ils resteront sur le territoire français puisque environ 95% des demandeurs d'asile dont la demande a été déboutée ne sont pas reconduits dans leur pays."

C'est donc "pour s'opposer à ces CADA qui sont une pompe aspirante pour l'immigration" que les élus ont choisi cet endroit, explique Aleksandar Nikolic, qui précise que le programme du Rassemblement national compte mettre fin à ces CADA en faisant en sorte "que les demandes d'asile soient faites à l'extérieur de la France".

Alors que Aleksandar Nikolic, à gauche, défend un "lieu symbolique", Christian Eypper, représentant de la Ligue des droits de l'Homme parle d'un "geste dangereux" © Radio France - Cécile Da Costa

Je pense que c'est un geste plus que symbolique. C'est dangereux - Christian Eypper, secrétaire de la section orléanaise de la Ligue des droits de l'Homme

"Désigner une association qui vient en aide aux migrants, est-ce que vous n'avez pas l'impression de stigmatiser les personnels de l'association et de désigner un moyen de migrer qui n'est pas le bon ?", l'interpelle Christian Eypper, secrétaire de la section orléanaise de la Ligue des droits de l'Homme, averti de la tenue de ce rassemblement. "Ce n'est pas la bonne solution à terme", répond Aleksandar Nikolic, entouré d'autres élus du Rassemblement national.

"Je pense que ce geste est plus que symbolique", estime le représentant de la Ligue des droits de l'Homme. "Je trouve que c'est dangereux de désigner une association, parce que ça stigmatise des gens qui y travaillent, ça stigmatise aussi une manière de penser", poursuit-il. "C'est vrai qu'on voit le CADA, on voit les gens qui sortent et entrent, on a pas l'impression qu'il y a un problème qui est lié à la présence de ce CADA ici."