Olivier Bonnard succède à Christian Rival comme conseiller départemental du canton de Morestel

Le conseil départemental de l'Isère officialise ce vendredi l'arrivée du maire de Creys-Mépieu au sein de son assemblée en lieu et place de l'ancien maire de Morestel, décédé en juillet dernier.

Ce n'est pas une surprise puisqu'il était officiellement son "remplaçant" lors du dernier scrutin. Le département de l'Isère officialise ce vendredi l'arrivée en son sein d'Olivier Bonnard, 55 ans, pour remplacer Christian Rival, décédé le 17 juillet dernier. Olivier Bonnard est maire de Creys-Mépieu depuis 2001.

Il a été président de la Communauté de communes du pays des couleurs entre 2008 et 2016 puis, entre 2017 et 2020 président de la Communauté de communes des Balcons du Dauphiné. Il prend place aux côtés d’Annie Pourtier, co-élue sur le canton et, précise le département, il "quitte le poste de conseiller régional qu’il occupait depuis 2016, en respect du non-cumul des mandats". Olivier Bonnard siégera dans le groupe de la majorité départementale du président Jean-Pierre Barbier.