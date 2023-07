Olivier Bonné, adjoint à la rénovation urbaine à Nîmes "demain un commissariat à Pissevin"

Il n'a pas la langue dans sa poche. Sur France Bleu Gard Lozère, ce jeudi, Olivier Bonné a été très clair sur l'avenir du quartier Pissevin. Alors que l'élu, ,conseiller municipal chargé du suivi de la rénovation urbaine, participait au début de l'opération de démolition de la tour Pollux, il s'est confié plus largement sur l'évolution du quartier. Et il explique "Nous souhaitons vivement que demain on puisse installer un commissariat avec partage des locaux entre la police nationale et la police municipale... pour bien montrer qu'ils ne sont pas en zone de non-droit"

ⓘ Publicité

Début juin, la mairie de Nîmes a pris la décision de fermer la médiathèque située dans ce quartier Pissevin, pour protéger ses agents, menacés régulièrement par des dealers.

loading

À lire aussi VIDEO - La déconstruction des tours Pollux est lancée dans le quartier Pissevin à Nîmes