Municipales à Orléans : le maire Olivier Carré dévoile sa liste

Olivier Carré a choisi le Cinéma des Carmes pour présenter ce jeudi soir sa liste " Orléans Naturellement". Une liste soutenue par LREM et le Modem. Elle compte 19 élus de l'actuelle majorité et quelques personnalités aussi de la vie orléanaise.

Dans la grande salle du Cinéma des Carmes, la soirée commence sous la forme d'un quizz, animé par Jihan Chelly, référente de la République en Marche dans le Loiret et numéro 8 sur la liste. Après ça, les candidats de la liste "Orléans Naturellement" montent les uns après les autres sur la scène pour se présenter. Ambiance bonne enfant pour une liste qui se "veut équilibrée et dynamique" assure Olivier Carré, " à l'image d'Orléans." Côté politique, cette liste compte 17 encartés à la République en Marche, 6 chez les Républicains, 4 de l'UDI, 4 du Modem et 1 candidat appartenant au mouvement Agir.

Une moyenne d'âge de 49 ans

Sans surprise, la députée LREM du Loiret, Stéphanie Rist occupe la 2ème place devant l'actuel adjoint à la sécurité, Olivier Geffroy. " Ce n'est pas une liste de parti ni de clan" assure l'ex-président départemental de LR." On est là pour Orléans et son avenir". Muriel Sauvegrain, l'actuelle 1ère adjointe est elle 5ème derrière Ludovic Bourreau, ancien journaliste du Stud', aujourd'hui spécialiste des arts urbains sur Orléans. " Avec Olivier, j'ai senti qu'on pouvait vraiment lancer de grands projets" assure l'artiste. Une confiance que partagent également Christel Royer, présidente de l'USO Judo et Gérard Gautier, président de la Chambre des Métiers de l'artisanat, respectivement 4ème et 7ème sur la liste.

19 élus de l'actuelle majorité municipale

Sur cette liste, on trouve également 19 élus de l'actuelle majorité dont quelques adjoints : Soufiane Sankhon ( 11ème), Stéphanie Anton ( 12ème), Alexandrine Leclerc ( 18ème). Certains sont même élus à Orléans dans la majorité depuis 2001 comme Jean-Luc Poisson ( 23ème) et Aude de Quatrebarbes ( 26ème) et actuelle adjointe chargée des espaces verts. " Moi, je suis toujours motivée, plus que jamais avec Olivier " confie Aude de Quatrebarbe. " C'est l'homme de l'avenir, du numérique, de Come't et du futur centre aqualudique".

Pour les autres candidats, Olivier Carré insiste " ce sont surtout des orléanais de la société civile : un pharmacien, des cadres, un ancien militaire, une coiffeuse". Quelques uns sont quand même connus pour leur engagement dans les structures liées à la ville comme Jean Luc Benayoun ( 37ème), directeur de l'Auberge de Jeunesse d'Orléans.

"Vous ne voulez pas de retour vers le futur ?"

Après la présentation très sommaire de ces candidats, Olivier Carré est le dernier à monter sur scène. L'actuel maire parle d'une énergie et d'un dynamisme à l'image de la ville. " On est là pour une chose : l'avenir d'Orléans". Il ne peut s'empêcher une petite pique pour son concurrent direct, Serge Grouard: " On est dans un cinéma et je sens bien que vous n'avez pas envie de revoir le film Retour vers le Futur". Un peu lyrique, Olivier Carré ne peut retenir une certaine émotion dans la gorge " Orléans, c'est la vie où je suis né, où j'ai grandi ou j'ai aimé et où j'aime encore". Le programme détaillé de l'équipe Carré sera dévoilé d'ici 8 jours. Un grand meeting de campagne est déjà prévu le 12 mars à la Salle Eiffel, " sans vedette particulière" rajoute Olivier Carré, " on se suffit à nous même".

Pas de sujets qui fâchent !!

Côté coulisses, personne ne souhaite vraiment parler de l'actuelle enquête préliminaire sur les frais de mandat du maire. " C'est un non sujet" rétorque même Gérard Gautier, " Olivier Carré est un homme honnête. Nous, on reste soudés derrière lui quoiqu'il arrive". A la fin de la soirée, Jihan Chelly confie discrètement à un co-listier : " Ce sondage de France Bleu Orléans, c'est quand même dur. Mais, pas question de baisser les bras. Il nous reste un mois pour relever le défi et l'emporter".

La Liste Complète Orléans Naturellement