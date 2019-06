Olivier Carré : "je suis plus que jamais candidat aux municipales" à Orléans

Orléans, France

Au lendemain de la démission de son adjointe à la Culture, Nathalie Kerrien, Olivier Carré revient sur l'affaire de ses dépenses en nuitées dans de coûteux hôtels parisiens, et en voyages. C'est la polémique autour de cette affaire, et le climat qui règne depuis dans la majorité municipale, qui a entraîné la démission de l'élue LREM.

Une deuxième démission, dans la foulée de celle de Serge Grouard, l'ancien maire d'Orléans, qui avait lui brandi la question morale et éthique de ces dépenses, en choisissant d'annoncer sa démission en plein conseil municipal.

Ces 21 000 euros c'est un faible pourcentage des dépenses du cabinet

"Il n'y a rien d'immoral et rien d'illégal" répond Olivier Carré sur France Bleu Orléans. "L'an dernier les dépenses du maire en frais de représentation se sont élevées à un peu plus de 21 000 euros, c'est un très faible pourcentage des dépenses du cabinet. Je ne dis pas que ce sont des sommes négligeables et que l'on ne peut pas en discuter et même être choqué". Depuis 2017 ces frais de représentation du maire s'élèvent à 19 000 pour les frais d'hôtel, et 40 000 euros pour les voyages.

Une grille de plafonnement des dépenses à l'étude

Olivier Carré voit dans les éléments transmis au Canard Enchaîné il y a deux semaines, une forme de tactique pour le mettre en difficulté : "il s'agit d'instrumentaliser un sujet pour essayer de jeter l'opprobre [sur moi], cet élément-là existe".

Mais le maire d'Orléans reconnait aussi que ces frais aient pu choquer les orléanais : "Mais il est aussi question des règles, qui avaient été fixées à la mairie d'Orléans, et qui sont sans doute à revoir. Dans d'autres collectivités il y a une grille tarifaire de remboursement des fonctionnaires qui s'applique aux élus, c'est intéressant".

J'ai sollicité la tête de liste lors d'une réunion de la majorité après cette polémique

Pour le maire d'Orléans, si cette affaire a pu "poser question", elle ne justifie pas pour autant de renoncer à incarner la tête d'une liste aux élections municipales de 2020. "Il y a eu une réunion au sein de la majorité, on n'a pas remis en cause mon droit à solliciter la tête de liste" dit Olivier Carré (en jouant un peu sur les mots, car selon nos informations il n'a pas obtenu le soutien inconditionnel qu'il attendait).

Et quel soutien du côté de la majorité présidentielle ?

Cette affaire, assure Olivier Carré, ne remet pas non plus en cause le soutien dont il bénéficie du côté de la majorité présidentielle, soutien qui pourrait consister à ne pas présenter de liste LREM contre lui. "Moi je cherche toujours à _construire une majorité large_, pour faire gagner Orléans, de la République en Marche aux Républicains, et je n'ai pas du tout renoncé à le faire. Je suis toujours candidat".