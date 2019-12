Olivier Carré sur la candidature de Serge Grouard aux municipales à Orléans : "Que de reniements !"

Orléans, France

En marge de la pose de la première pierre du centre aqualudique, érigé à l'emplacement de l'ancienne prison d'Orléans, Olivier Carré a livré, ce jeudi, à France Bleu Orléans sa première réaction à la candidature de Serge Grouard pour les élections municipales de 2020. Serge Grouard, maire d'Orléans de 2001 à 2015, a en effet annoncé mardi qu'il mènerait sa propre liste : "Les choses auraient pu se faire autrement, je regrette que ça se fasse de façon aussi frontale", a commenté aujourd'hui Olivier Carré, son successeur à l'hôtel de ville depuis 2015.

Pour Olivier Carré, "cette candidature de Serge Grouard n'est pas une surprise." Elle lui paraissait pourtant "inimaginable" il y a seulement 9 mois... "Peut-être qu'a posteriori c'était de la naïveté de ma part, estime Olivier Carré. Peut-être aussi ai-je eu la faiblesse d'avoir eu confiance dans des propos qui étaient publiquement tenus et qui étaient même écrits à tous les Orléanais (allusion à la lettre de Serge Grouard en décembre 2013, dans laquelle il écrivait qu'il était candidat en 2014 à "un nouveau et dernier mandat") : voilà, c'est quand même beaucoup de reniements de sa part pour en arriver là. Après, chacun voit les choses en fonction de sa propre conscience."

Pour autant, Olivier Carré assure que cette concurrence issue de son propre camp ne bouleverse pas sa stratégie de campagne : "Ça ne change pas grand chose à la vision que j'ai de l'avenir d'Orléans et de la façon dont on doit le construire. Même si dans le passé, beaucoup de choses ont été faites, ce qui est important c'est l'avenir, c'est le projet qu'on est en train de bâtir, et l'équipe qu'on est en train de monter - et tout cela me ravit."