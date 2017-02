Olivier Chartier, président LR dans la Vienne, apporte son soutien total à F. Fillon

Le président Les Républicains dans la Vienne était l'invité de France Bleu Poitou à 8h10 ce jeudi matin. Il a apporté son soutien total à François Fillon et annonce la venue du candidat à la présidentielle à Poitiets

Olivier Chartier, le président LR dans la Vienne, répondait aux questions d'Adrien Bossard ce matin sur France Bleu Poitou. Ce proche de Jean Pierre Raffarin apporte son "soutien total à François Fillon".

"Il n'y a pas de plan B", Olivier Chartier

Malgré les soupçons d'emplois fictifs de sa femme, François Fillon doit rester le candidat de la droite, pour Olivier Chartier. "Qu'est ce qu'il se passe s'il se retire ? C'est le chaos pour la droite et le centre. C'est la défaite assurée. Il n'y a pas de plan B pour notre parti ni pour le pays. 2017, c'est le sursaut ou le déclin". Le patron des Républicains dans la Vienne, invite tous les sympathisants à "la plus grande solidité", conscient des inquiétudes des militants. "Cette mise à mort qui est en train de se passer est une dérive grave, il faut que nous soyons solidaires et que nous menions cette campagne. Il ne faut pas se laisser déstabiliser par cette affaire."

Quelle crédibilité pour le parti ?

Un soutien sans faille, Olivier Chartier reste dans la ligne officielle du parti, en attendant les résultats de l'enquête. Selon lui, il n'y a pas de perte de crédibilité des Républicains avec ces révélations, même si la justice donne tord à François Fillon. "Moi, je ne suis pas dans cette hypothèse-là. Faisons attention à tout cela. Je fais simplement confiance. J'appelle tout le monde à prendre du recul, ce n'est parfois pas facile, mais il faut se mobiliser pour l'alternance en 2017."

François Fillon dans la Vienne la semaine prochaine

Olivier Chartier annonce également la venue du candidat jeudi prochain, le 9 février, en fin d'après midi au Futuroscope à Poitiers.

Pour écouter l'interview, en intégralité, c'est ici.