Olivier Dussopt a-t-il annulé sa visite en Ardèche sous la pression des syndicats ?

Silence du ministère du travail. Silence de la préfecture de l'Ardèche. On ne saura pas pourquoi la visite d'Olivier Dussopt n'a pas abouti. Des repérages avaient été faits en vue de ce déplacement officiel, le premier depuis mi-janvier pour le ministre du travail dans son propre département. Il était envisagé qu'il se rende dans une entreprise du Pouzin et au salon des métiers de l'artisanat à Privas. Finalement, mercredi soir, on apprenait via son agenda officiel que le ministre ardéchois allait se rendre ce jeudi dans le Var.

"On ne le lâchera pas" dit la CGT en Ardèche

Les syndicats sont persuadés que leur mobilisation a fait reculer Olivier Dussopt. Ils avaient largement fait savoir qu'ils allaient manifester ce jeudi. Manifestation maintenue d'ailleurs ce midi devant le salon des métiers de l'artisanat. "Ils font des déplacements en toute discrétion. Et quand l'intersyndicale finit par le savoir, il finit par annuler. Donc, on se dit bien qu'on y est pour quelque chose" explique Eric Vigouroux, le secrétaire départemental de la CGT. Avant d'ajouter à l'attention d'Olivier Dussopt : "On ne le lâchera pas. Manifester, c'est la seule façon de faire savoir au gouvernement qu'on est toujours opposé à cette réforme des retraites. Tous les sujets qu'ils veulent aborder, on est entièrement d'accord. Mais d'abord, retirons cette réforme des retraites !".