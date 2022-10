Olivier Dussopt de passage en Ardèche avant les négociations sur la réforme des retraites

Olivier Dussopt, ciseau à la main, coupant le ruban d'inauguration d'un gymnase d'une petite commune de 2 500 âmes, la veille d'une semaine décisive pour le gouvernement, l'image à de quoi surprendre. Mais le ministre l'assure, il est ici bien à sa place.

"Non je n'ai pas mieux à faire que d'être en Ardèche chez moi, ça ne m'empêche pas de travailler et d'appeler les responsables patronaux et syndicaux, ça ne m'empêche pas non plus d'être en contact avec la Première ministre", justifie Olivier Dussopt.

Le ministre du travail a coupé le ruban pour l'inauguration du gymnase de Saint-Jean-de-Muzols ce samedi 1er octobre. © Radio France - Valentin Belleville

Ce samedi 1er octobre, la commune de Saint-Jean-de-Muzols en Ardèche inaugurait officiellement son tout nouveau gymnase sorti de terre en mars dernier, après un an de construction. Un projet à 2,4 millions d'euros, financé à 65% par des subventions de l'Etat, de la région, du département et de l'agglomération. Un gymnase flambant neuf de 360 places assises pour offrir notamment un terrain de jeu aux basketteurs de l'Élan sportif muzolais.

Deux salles, deux ambiances

L'inauguration du gymnase n'aura probablement pas fait évacuer l'immense tâche qu'attend le ministre du Travail dès la semaine prochaine. Désigné par Elisabeth Borne pour conduire la délicate d'organisation des négociations sur la réforme des retraites, il réunit dès ce lundi les partenaires sociaux et les groupes parlementaires pour discuter notamment carrières longues, pénibilité ou encore usure au travail. Olivier Dussopt profite donc de ce passage sur ses terres pour prendre le pouls du pays :"C'est toujours bien d'être attaché au terrain pour entendre, voir ce qu'il se passe et avoir des remontées très directes, car il n'y a pas que les sondages et les reportages dans la presse".

L'occasion de respirer aussi pour le ministre avant une séquence de négociations intenses et parfois de tendues qui l'attend. Une mise au vert salutaire selon Frédéric Sausset, maire de Tournon-sur-Rhône :"Je pense que ça lui fait du bien de prendre un peu de souffle sur son territoire. Ministre, c'est une fonction qui demande un peu de respiration, il m'a expliqué son programme de la semaine prochaine, ce n'est effectivement pas triste !", ironise l'élu ardéchois.

Frédéric Sausset confie ne pas avoir abordé le fond du dossier des retraites avec Olivier Dussopt, mais lui a simplement glisser un conseil : trouver une issue rapide, sous peine de voir "ce serpent de mer pourrir son mandat".