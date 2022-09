Olivier Dussopt et la réforme du chômage : "pas de sanction, mais de l'incitation"

Le ministre ardéchois du Travail Olivier Dussopt était l'invité de la rédaction ce vendredi matin sur France Bleu Drôme Ardèche. Ont été abordés les épineuses réformes du chômage et des retraites, ainsi que les tensions de recrutement dans la santé et le tourisme.

Le ministre du Travail Olivier Dussopt est en visite sur ses terres ardéchoises ce vendredi. Il est attendu à l'entreprise Canson à Annonay, puis à Limony au domaine Louis Chèze et à la Cave de Saint-Désirat, avant de se rendre sur le site du groupe d'orientation professionnelle Tremplin à Tournon. Olivier Dussopt répond aux questions de France Bleu Drôme Ardèche ce matin.

La maternité de la clinique Pasteur à Guilherand-Granges

A cause d'un manque d'effectifs, la maternité de la clinique Pasteur ne peut rouvrir que partiellement au mois de septembre. "Je ne crois pas qu'il faille craindre une fermeture. _C'est un problème qui est connu pour deux raisons"commente Olivier Dussopt. "La première, c'est que malheureusement au niveau national, nous avons des difficultés de recrutement dans les pays, dans les filières médicales. C'est vrai pour les sages femmes, pour les infirmiers, les infirmières, pour les médecins. Nous avons modifié cela. Nous avons créé des postes dans les instituts d'infirmiers, dans les des filières de formation médicale. Mais ça prend du temps_. Lorsqu'on forme un professionnel médical, il n'est pas immédiatement disponible - et c'est mieux pour la sécurité des patients".

L'Agence régionale de santé est en lien avec le groupe propriétaire de la clinique pour voir comment cette situation peut être améliorée

"Et puis, sur la clinique Pasteur, il y a eu aussi un conflit social avec des difficultés au début de cette année 2022" rappelle le ministre, "et ce conflit social et les départs qui ont suivi ont aussi d'une certaine manière aggravé la situation".

Pas assez de saisonniers

Les professionnels du tourisme de nos départements, comme dans tout le pays, ont fait face à des difficultés pour trouver des saisonniers en nombre suffisant cet été. Réponse d'Olivier Dussopt : _"il faut simplifier un certain nombre de règles en matière de logement, de mobilité_, sans jamais remettre en cause ni leur sécurité, ni les conditions qui doivent être décentes. Et je sais l'engagement des professionnels du tourisme comme de ceux de l'agriculture sur ce sujet-là".

"Il y a aussi la question de la formation pour les saisonniers comme pour les autres. Depuis octobre 2021, le ministère du Travail a mis en a mises en place un plan de réduction des tensions de recrutement. C'est avant tout un plan de formation des demandeurs d'emploi pour faire en sorte qu'ils puissent être formés, accompagnés et ainsi occuper les postes qui sont créés" poursuit le ministre.

La réforme du chômage

Olivier Dussopt assure qu'il y aura un débat avec les partenaires sociaux. "Nous devons faire en sorte d'inciter tous les demandeurs d'emploi, tous les bénéficiaires du RSA, tous ceux qui sont en recherche d'activité à aller vers l'emploi" pose le ministre du Travail.

Il ne faut jamais parler de sanctions, mais plutôt d'incitations. Nous avons aujourd'hui un système de chômage qui est très protecteur, un des plus protecteurs sinon le plus protecteur en Europe

"Notre objectif, c'est de faire en sorte que lorsque l'économie va bien, il faut que les règles soient plus incitatives et que l'on puisse peut être modifier non pas le niveau de l'indemnisation, mais plutôt la durée de l'indemnisation et les conditions d'accès aux droits". Autrement dit : le gouvernement pense-t-il écourter les droits pour certains chômeurs ? Réponse du ministre : "aujourd'hui, il faut six mois de travail sur les 24 derniers mois pour déclencher une indemnisation. Donc nous pourrions imaginer que ce soit un peu moins de 24 mois pour que ce soit un tout petit peu plus exigeant".

Il y a cinq ans, il y avait 50 offres pour 1000 demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, nous avons 160 offres pour 1000

La réforme des retraites

Les consultations commenceront autour du 15 septembre a annoncé la Première Ministre Elisabeth Borne, après la remise d'un rapport d'état des lieux financiers du système des retraites.

Nous souhaitons que les premiers effets de la réforme puissent intervenir au cours de l'année 2023 de manière progressive

Le calendrier de la réforme en tant que tel n'est pas fixé. "Le président de la République s'était engagé à une retraite minimum à 1 100 €. C'est 85% du Smic. Le Smic a augmenté, donc c'est nécessairement plus. Il faut mieux prendre en compte la pénibilité, il faut mieux prendre en compte la précarité. Puis il y a un deuxième objectif, c'est que ce système soit financé. Il faut aussi trouver les moyens de résorber les déficits. C'est là que la discussion est évidemment un peu plus compliquée".