Olivier Dussopt - "Il peut y avoir des actions violentes", s'inquiète l'ex-maire d'Annonay

Traité d'assassin dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale, pris pour cible par les slogans des manifestants lors des rassemblements contre la réforme des retraites à Annonay , Olivier Dussopt est au centre de toutes les attentions et les haines depuis qu'il porte ce texte en tant que ministre du Travail du gouvernement Elizabeth Borne. Ce mardi 14 février, l'ancienne maire d'Annonay, Antoinette Scherer, confie ses inquiétudes à France Bleu Drôme Ardèche devant la tension générale. Elle a succédé à Olivier Dussopt à la mairie, après avoir été dans sa majorité, et soutien aujourd'hui le député ardéchois, à l'inverse de plusieurs socialistes opposés à la réforme.

Est-ce qu'on parle beaucoup du "cas Dussopt" du côté de ses anciens alliés à Annonay ?

Antoinette Scherer : On ne parle pas énormément. J'ai évidemment eu des contacts récents, où on s'est surtout insurgé sur l'attitude de ses collègues de l'Assemblée nationale, qui est assez innommable. Et véritablement, il y a eu des gens qu'ils ne connaissent pas particulièrement qui ont trouvé que l'attitude de certains députés était tout à fait déplacée, voire ignoble. Voilà. Autrement, évidemment, c'est l'enfant du pays et il a fait énormément pour son territoire, pour Annonay et bien sûr certainement beaucoup de gens. Il conserve encore de l'estime et de l'amitié, même si évidemment, parmi ceux qui défilent dans la rue, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas comment il a pu accepter de passer avec Emmanuel Macron.

Et vous ? Vous comprenez ?

Cette ambivalence, à titre personnel, je peux la comprendre parce que voilà, je comprends la démarche de l'idée. Il a, à un moment donné, eu la proposition de pouvoir être utile à son pays. Il a fait confiance à Emmanuel Macron, il a pensé qu'à la place où il serait, il pourrait mettre en œuvre et finalement influer sur le cours des choses de manière à porter des idées un peu plus à gauche. Et je crois que dans tout ce qu'il porte, dans toutes les améliorations de la réforme des retraites, on peut sentir sa patte. Alors évidemment, c'est tout à fait inaudible actuellement. Je pense que toutes ces améliorations qu'il fait accepter, c'est réel, mais il n'est sans doute pas compris par tous.

Beaucoup dans les manifestations parlent de "trahison" quand ils évoquent Olivier Dussopt. Son ancienne majorité de gauche ne le ressent pas ?

Les manifestants vont vous parler de trahison, certainement. Dans l'équipe, on a toujours été extrêmement diverse. Quand une majorité municipale va du PC jusqu'au MoDem ou à la droite, évidemment, tout le monde n'est pas d'accord. Certains sont peut être un peu moins enclins à soutenir Olivier Dussopt, mais il y en a bien d'autres qui le font comme je le fais.

Mais qu'il porte une réforme plutôt à droite, qui reprend les éléments de programme des Républicains, ça vous fait quoi à titre personnel ?

Et bien, je trouve que ce soit lui qui la porte, c'était un défi incroyable. Il a un courage formidable de porter probablement la réforme la plus difficile de ce quinquennat. Maintenant on voit que voilà, il y a nombre d'améliorations qui sont faites et qui sont véritablement des avancées donc, à titre personnel, je pense que cette réforme est probablement nécessaire et que toutes ces améliorations qui pourront être portées devront l'être. Que ça ait été proposé notamment par Olivier Dussopt, je pense que c'est une bonne chose.

Est-ce que les politiques locaux, devant l'impopularité de la réforme, osent moins s'afficher soutenant Olivier Dussopt ?

Écoutez ça, je ne sais pas. Ça fait un petit moment, malheureusement, qu'avec toutes ses occupations, il n'a pas été vu à Annonay. Mais la dernière fois que je l'ai vu, il était comme d'habitude dehors. Voilà, il y avait des gens autour de lui. Moi, je n'ai aucun problème à m'afficher avec lui. Peut être qu'il y en a d'autres qui ont des problèmes. Mais après? Le problème n'est pas ceux qui pourraient s'afficher avec lui. Le problème, c'est qu'il y a une opposition de toutes ces gens qui défilent dans la rue et qui, eux, peuvent être tentés par des actions plus violentes. Voilà, on voit bien que ce qui s'est passé à l'Assemblée, ce n'est pas fait pour calmer les esprits des manifestants.

Ça veut dire que vous vous craignez pour Olivier Dussopt ?

Ben oui, oui, oui, oui, absolument. Je pense que ce n'est pas neutre avec ce qui s'est dit. Voilà toute la violence verbale. Ce n'est pas neutre du tout. Je pense que derrière, il peut y avoir véritablement des actions violentes. Ce ne sera pas la première fois qu'un homme politique sera pris à partie, molesté, ou plus encore. Ce ne sera pas la première fois.

Pour vous le fait que sa sécurité personnelle ait été renforcée, c'est une bonne chose ?

Je parle là des potentielles violences liées à sa présence quelque part, ce qui s'est passé à l'Assemblée ne va pas aider à calmer les esprits des manifestants, ce n'est pas neutre. Je n'ai aucune information, évidemment, sur un complot éventuel ou quoi que ce soit, mais je comprends que l'on ait pris des précautions supplémentaires pour sa sécurité.