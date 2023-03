Olivier Dussopt révèle son homosexualité dans Têtu : début de polémique

Une petite polémique a débuté ce week-end du 26 mars, après le coming out du ministre du travail Olivier Dussopt, dans une interview au magazine gay Têtu. Des voix s'élèvent sur les réseaux sociaux pour se demander si cette révélation n'est pas là pour faire diversion au moment où la réforme des retraites est plus contestée que jamais. L'Annonéen explique que sa privée "n'est ni un secret, ni un sujet [...] on a le droit de militer sans faire de sa situation personnelle un élément politique" dit Olivier Dussopt, qui explique aussi qu'il veut protéger son conjoint.

