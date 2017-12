Olivier Dussopt sur son entrée au gouvernement : "je suis cohérent avec mes convictions"

Pratiquement quinze jours après sa nomination comme secrétaire d'Etat à la fonction publique, Olivier Dussopt sort de son silence. L'ancien député PS du Nord Ardèche assume son choix de rejoindre le gouvernement pour "la réussite du quinquennat".

Olivier Dussopt s'est imposé le silence depuis le 24 novembre et sa nomination au gouvernement. "Le temps de prendre connaissance des dossiers" dit-il. Le temps aussi de laisser s'estomper les attaques à son encontre. L'ancien maire d'Annonay, réélu député du Nord Ardèche en juin et siégeant sur les bancs socialistes à l'Assemblée nationale, a subi le feu nourri de virulentes critiques sur ce qui est considéré comme une trahison par une partie des élus PS. "Je n'ai pas pour habitude de commenter les petites phrases ni d'entretenir les polémiques".

Il se dit plus cohérent que certains de ses détracteurs

Ce jeudi, après avoir accordé une interview au journal Le Monde, il nous a reçu dans son bureau à Bercy pour s'expliquer sur les raisons de son choix. Et il assume. Selon lui, il n'y a pas de reniement dans son choix. "Je suis socialiste, j'ai les valeurs d'un homme de gauche. J'ai été élu cinq fois avec cette étiquette en toute transparence contrairement à beaucoup de celles et ceux qui aujourd'hui me critiquent ou essaient de m'intenter tel ou tel procès".

J'ai toujours dit que je souhaitais la réussite du quinquennat. Je veux être utile

Pour lui, sa décision est cohérente. "J'ai fait campagne aux élections législatives -comme d'ailleurs la plupart des candidats socialistes- en disant que je souhaitais la réussite du quinquennat. Quand le premier ministre et le président de la République me proposent de rejoindre l'équipe gouvernementale sur des questions qui me sont chères, c'est l'occasion d'être utile. L'important est d'avoir une cohérence personnelle et d'être en accord avec ses convictions politiques."

Pas question de lâcher l'Ardèche

Olivier Dussopt, exclu du PS dès sa nomination au gouvernement, ne rejoindra pas la République en marche. Il compte rentrer en Ardèche chaque week-end parce qu'il "en ressent le besoin". Il s'est choisi comme directeur de cabinet Alain Triolle le préfet de l'Ardèche qui devait -initialement- partir en Savoie.

L'Ardèche et Annonay sont présentes sur son bureau où il a disposé une miniature de bus Iveco, une représentation de montgolfières et... trois châtaignes.

→Retrouvez l'intégralité de l'interview d'Olivier Dussopt ce vendredi matin sur France Bleu Drôme Ardèche à 7h45.