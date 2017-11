Olivier Dussopt va-t-il rentrer au gouvernement?

Avant le remaniement ministériel, des bruits font état de l'entrée au gouvernement du député socialiste de l'Ardèche et ancien maire d'Annonay.

Olivier Dussopt va-t-il faire son entrée au gouvernement?

Dans "les heures ou les jours qui viennent" le gouvernement doit être remanié, avec l'entrée possible d'un ou deux nouveaux ministres ou secrétaires d'Etat.

Or d'après "une source parlementaire à gauche", le député Socialiste Nouvelle Gauche de l'Ardèche, et ancien maire d'Annonay, Olivier Dussopt, pourrait être nommé.

Il pourrait être choisi en sa qualité de spécialiste des collectivités locales, pour améliorer les relations entre le gouvernement et les élus locaux.

Lundi dernier Olivier Dussopt déjeunait avec le premier ministre Edouard Philippe, en tant que président des maires des petits villes de France.

Le député socialiste ne fait aucun commentaire.